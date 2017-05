Cara Baru Agnez Mo Dekatkan Diri kepada Fans

JAKARTA - Musisi sekaligus aktris peran Agnez Mo baru saja membuat gebrakan besar. Pada hari ini, Kamis (18/5/2017) pelantun tembang hits Rapuh itu meluncurkan aplikasi mobile yang didedikasikan untuk para penggemar.

Aplikasi tersebut dirancang khusus supaya memudahkan para fans mengakses akun sosial media Agnez termasuk Facebook, Twitter, Youtube dan Instagram. Tak hanya itu, Agnez memastikan dengan aplikasi yang bertajuk Agnez Mo Official App tersebut akan memudahkan para penggemar untuk berinteraksi secara langsung dengannya.

"Jadi sebenarnya dari awal saya bukan orang yang terus-terusan on sosmed. Fans saya tahu itu kadang-kadang fans juga sampai ngomel-ngomel. Karena saya main sosmed itu harus yang 'it has mean something'," ungkapnya dalam jumpa media di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Ia pun menambahkan, "Pada saat membuat rencana aplikasi sendiri itu kayak punya rumah sendiri. Jadi lebih yang nyaman untuk update sesuatu daripada di platfom orang."

Agnez menjanjikan akan selalu memberikan update terbaru terkait aktivitasnya di sana. Wanita 30 tahun itu bahkan akan rutin melakukan siaran video secara live.

"Aplikasinya engga akan boring. Karena selalu menciptakan update-an yang terbaru yang dipikirkan dengan matang," jelasnya.

"Terus saya juga akan sering live karena ini kan rumah sendiri jadi comfortable buat sering-sering update," imbuhnya.

Sementara itu, Agnez menjadi selebriti Tanah Air perdana yang memiliki aplikasi sendiri. Aplikasi tersebut akan menyediakan sejumlah fitur unik yang memudahkan para penggemar berinteraksi dengan sang idola.