FOTO: Duh, So Sweet Banget Ucapan Ultah Adam Levine untuk Behati Prinsloo

Happy birthday to the baddest bitch on planet earth. baddest mom...baddest wife...baddest bad ass...My Queen ❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

A post shared by Adam Levine (@adamlevine) on May 16, 2017 at 10:55am PDT