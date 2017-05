Onew 'SHINee' Ditawari Jadi Pacar Han Seung Yeon Eks KARA

SEOUL – Fans Onew harus siap menghadapi kemungkinan leader SHINee itu pacaran dengan Han Seung Yeon. Pasalnya, belum lama ini terungkap jika Onew baru saja ditawari untuk menjadi kekasih mantan personel KARA itu.

Namun, semua itu hanya akan terjadi di dalam drama. Selasa (16/5/2017), Onew diketahui mendapat tawaran untuk bermain di drama Age of Youth season 2. Peran yang ditawarkan kepada pemilik nama asli Lee Jinki itu adalah kekasih karakter yang dimainkan Seung Yeon.

“Dia (Onew) ditawari sebuah peran di Age of Youth season 2 dan saat ini sedang mempertimbangkannya dengan sangat positif. Peran yang ditawarkan padanya adalah mahasiswa teknik yang menjadi kekasih Seung Yeon,” jelas SM seperti dikutip dari Soompi.

Onew dan Seung Yeon sendiri sudah tak asing bagi satu sama lain. Pasalnya, sekitar tahun 2008 hingga 2011an lalu, Onew dan Seung Yeon kerap dipasangkan di berbagai acara TV saat SHINee dan KARA promosi bersama.

Sementara itu, Age of Youth season 2 bercerita tentang lima mahasiswi yang sangat berbeda tapi tinggal bersama. Jika menerima tawaran yang diberikan, ini akan menjadi drama kedua Onew setelah Descendants of the Sun tahun lalu.