SEOUL - Lee Jin Ki alias Onew SHINee akan kembali ke dunia akting setelah hampir 5 tahun. SM Entertainment mengonfirmasi, leader SHINee itu menjadi pemeran utama dalam serial digital produksi Lotte Entertainment, 4 Minutes, 44 Seconds.

"Lee Jin Ki terpilih sebagai aktor utama dalam serial horor 4 Minutes, 44 Seconds. Dia berperan sebagai xx yang memiliki tetangga berisik," ujar agensi tersebut seperti dikutip dari akun Twitter @SMTOWNGLOBAL, pada Sabtu (4/12/2021).

Mengutip Soompi, serial itu menampilkan realita kehidupan orang-orang di ruang terbatas dalam sebuah apartemen. Serial ini terdiri dari delapan bagian dan setiap episode akan memiliki durasi 4 menit 44 detik.

Serial ini menjadi proyek akting layar kaca terbaru Onew dalam 5 tahun terakhir. Descendants of the Sun yang rilis pada 2016 merupakan drama terakhirnya. Sejak itu, dia lebih fokus di panggung teater dengan membintangi pertunjukan Midnight Sun, March of the Ants, dan Sea of Hope.

Baca juga: Prioritaskan Kenyamanan Rose BLACKPINK, Onew SHINee Banjir Pujian

Selain Onew SHINee, serial 4 Minutes, 44 Seconds juga akan dibintangi sederet bintang lainnya seperti Yoo Jiae 'Lovelyz', Ham Yeon Ji, Sungyeol 'INFINITE', Kim So Jung, Park Tae In, Ryu Sung Hyun, Lee Soo Min, Jang Young Nam, Jo Ji Seung, Lim Na Young, dan Kwon Hyun Bin. Onew SHINee dan aktor lainnya diketahui mulai syuting serial 4 Minutes, 44 Seconds pada 1 Desember 2021.* Baca juga: Kata Anya Geraldine soal Adegan Ranjang dalam Layangan Putus