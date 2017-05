Menang di MTV Movie & TV Awards, Tangis Millie Bobby Brown Pecah

LOS ANGELES – Minggu 7 Mei 2017 menjadi malam tak terlupakan bagi bintang Stranger Things, Millie Bobby Brown yang menang kategori Best Actor in Show di MTV Movie & TV Awards. Saat menerima piala penghargaannya, Brown tak kuasa menahan tangis.

Dalam balutan gaun putih berkilau, Brown mengucapkan terima kasih kepada keluarga, fans, dan tim produksi yang berperan besar dalam kemenangannya malam itu. Saat menyebut ayah dan ibunya, Brown tak kuasa menahan air matanya.

“Aku ingin berterima kasih kepada Duffer bersaudara karena mereka menciptakan karakter wanita ikonik yang mana aku mendapatkan kehormatan bisa memerankannya. Terima kasih banyak. Aku mencintai kalian,” kata Brown dilansir Entertainment Tonight, Senin (8/5/2017).

Dalam kesempatan itu, Brown tak lupa ikut mengkampanyekan dukungan pada American Civil Liberities Union (ACLU) dengan mengenakan pita biru di dadanya. Hal ini sama seperti yang dilakukan aktor dan aktris Hollywood saat menghadiri Oscar 2017 Februari lalu.

Sementara itu, Stranger Things menjadi serial TV yang paling banyak menang di MTV Movie & TV Awards 2017. Selain Best Actor, serial sepanjang 17 episode itu juga membawa pulang trofi kategori utama, yakni Best Show of the Year.