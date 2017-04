Emma Stone Tanggapi Ajakan 'Ryan Gosling' KW ke Pesta Prom

LOS ANGELES - Baru-baru ini viral video seorang remaja laki-laki bernama Jacob Staudenmaier (17) yang menggunakan konsep film La La Land. Tak main-main, ia mengajak Emma Stone sebagai bintang utama film tersebut untuk hadir dalam sebuah pesta prom dalam video tersebut.

Siapa sangka, ajakan remaja asal Arizona tersebut mendapat balasan dari Emma. Meski tidak bertemu langsung, Jacob mendapat sebuah pesan yang berisi keriangan pemeran Mia Dolan tersebut dalam bentuk catatan.

"Jacob, terima kasih telah membuat lamaran terkeren yang pernah aku terima. Aku tidak bisa mengatakan padamu betapa kagumnya aku dan seberapa banyak aku tersenyum selama melihat indahnya video itu," tulis Emma yang disiarkan oleh Good Morning America pada 7 April 2017, dilansir US Magazine.

"Aku sedang bekerja di London, tapi aku harap memiliki waktu prom terindah dan aku berterimakasih kamu telah memikirkanku. Terima kasih," tambahnya.

IM ASKING EMMA STONE TO PROM, and decided to recreate the opening scene from la la land @RyanGosling @LaLaLand @johnjayandrich #prom pic.twitter.com/l28R2rv3I7