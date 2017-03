10 Film Hollywood Terlaris di Kuartal Pertama 2017

JAKARTA – Tanpa terasa tahun 2017 sudah mendekati akhir kuartal pertama.

Film-film Hollywood yang masuk dalam periode ini cukup beragam. Namun film laga menjadi raja di kuartal pertama ini.

“Jika pada kuartal pertama tahun 2016 film-film animasi mendominasi, maka tahun 2017 ini gilirannya film action. Tahun ini setidaknya ada 5 film action yang berhasil mengisi 10 besar Box Office, sisanya ada film live-action, drama, dan thriller,” ungkap Sudhir Syal, Co-Founder & Director BookMyShow Indonesia seperti dalam rilis yang diterima Okezone, Kamis (23/3/2017).

Logan menjadi film terlaris dalam kuartal pertama ini. Aksi perpisahan dari Hugh Jackman sebagai Wolverine menjadi daya pikat tersendiri bagi para penikmat perfilman. Berikut deretan top 10 film penguasa Box Office.

Logan, pendapatan kotor: Rp 7 triliun

Pencapaian gemilang berhasil ditorehkan oleh film kerjasama Marvel entertainment dan 20th Century Fox ini. Sejak dirilis pada 17 Februari 2017, film Logan telah menduduki puncak Box Office dengan raihan pendapatan sebesar Rp 7 triliun. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan penayangannya di seluruh dunia.

Beauty and the Beast, pendapatan kotor: Rp 5,7 triliun

Di posisi kedua ada film live action teranyar Disney, Beauty and the Beast. Film yang dibintangi Emma Watson dan Dan Stevens tersebut hingga kini telah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp 5,7 triliun. Hebatnya pencapaian itu mampu dikumpulkan Beauty and the Beast hanya dalam waktu sepekan setelah filmnya dirilis. Jumlah tersebut dipastikan masih akan merangsek naik karena Beauty and the Beast masih diputar hingga beberapa pekan ke depan.

Fifty Shades Darker, pendapatan kotor: Rp 5 triliun

Film Fifty Shades Darker menyusul di posisi ketiga Box Office. Sekuel film Fifty Shades of Grey ini sukses meraih pendapatan sekitar Rp 5 triliun dari penayangan globalnya. Film yang dibintangi Dakota Johnson dan Jamie Dornan tersebut rilis pada 21 Maret 2017. Sayangnya film ini tidak diputar di bioskop di Indonesia karena banyak memuat adegan seks yang tidak lulus sensor.

XXX: The Return of Xander Cage, pendapatan kotor: Rp 4,6 triliun

Keputusan Paramount Pictures untuk menggarap kembali sekuel film XXX terbukti tepat. Pasalnya sejak dirilis pada bulan Januari 2017 lalu, film XXX: The Return of Xander Cage berhasil merangsek ke posisi 4 Box Office dengan raihan pendapatan sebesar Rp 4,6 triliun. Keuntungan yang diraih film yang kembali dibintangi oleh Vin Diesel ini pun ditaksir bernilai hingga 4 kali lipat dari biaya produksi filmnya.

The Great Wall, pendapatan kotor: Rp 4,4 triliun

Film karya Zhang Yimou, sutradara asal Negeri Tiongkok yang berjudul The Great Wall ini berhasil mengekor di posisi kelima. Film yang dibintangi Matt Damon ini berhasil mengantongi pendapatan sebesar Rp 4,4 triliun dari penayangan globalnya. Dengan biaya produksi sebesar Rp 2 triliun, filmnya ditaksir meraih keuntungan hingga 2 kali lipat.

Lima film Hollywood lainnya yang berada di jajaran 10 besar Box Office Hollywood kuartal 1 tahun 2017 adalah Resident Evil: The Final Chapter (Rp 4 triliun), The Lego Batman Movie (Rp 3,8 triliun), Kong: Skull Island (Rp 3,5 triliun), Split (Rp 3,4 triliun), dan A Dog's Purpose (Rp 2,2 triliun).