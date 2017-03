Waw, Ciuman Song Joong Ki dan Song Hye Kyo Paling Sensasional

SEOUL – 2016 telah berlalu, namun demam Descendants of the Sun (DOTS) masih juga terasa. Buktinya adegan ciuman Song Joong Ki dan Song Hye Kyo di DOTS masih dinobatkan sebagai ciuman paling sensasional di 2017 ini.

Seperti dikutip dari Yibada, ciuman Song Joong Ki dan Hye Kyo menjadi yang terbaik untuk kategori Best Kiss Scene di Soompi Awards 2017.

Mereka mengalahkan adegan ciuman oleh pasangan lain seperti Park Bo Gum-Kim Yoo Jung, Eric-Seo Hyun Jin, Lee Joon Ki-IU, atau Lee Jong Suk-Han Hyo Joo.

Di DOTS sendiri, Joong Ki dan Hye Kyo beberapa kali melakukan adegan ciuman, termasuk ‘ciuman wine’ yang cukup fenomenal. Namun adegan yang memenangkan kategori Best Scene kali ini adalah ciuman mereka di atas truk.

Tayang di paruh pertama 2016, DOTS memang menjadi drama paling fenomenal sepanjang 2016.

Meski banyak drama-drama bagus setelahnya seperti Moonlight Drawn by Clouds, Moonlovers, W, Legend of the Blue Sea, atau bahkan Goblin, namun belum ada yang bisa menyaingi popularitas drama tentang kisah cinta tentara dan dokter tersebut.

Popularitas Song Joong Ki dan Song Hye Kyo sebagai pemeran utama langsung meroket pesat. Gara-gara chemistry mereka yang luar biasa apik, fans terus berharap keduanya bisa benar-benar pacaran dan menikah di kehidupan nyata.