Tur Eropa, Drake Bawa The Weeknd ke Jerman

LOS ANGELES - Drake turut membawa serta salah satu anak didiknya, The Weeknd saat tampil di Oberhausen, Jerman dalam rangka konser tur Eropa yang ia selenggarakan. Dalam acara tersebut, Drake menjadikan pria bernama Abel Tesfaye itu sebagai tamu kejutan bagi para penonton yang telah memadati lokasi.

Dibawah sorotan lampu panggung yang berwarna kemerahan, The Weeknd sontak mengejutkan para penonton lewat single The Hills yang jadi andalannya. Tak lama, Drake ikut naik keatas panggung untuk bergabung dengan The Weeknd.

"Starboy yang sebenarnya," kata Drake kepada The Weeknd, yang langsung dibalas dengan kalimat serupa oleh pemilik single Starboy tersebut.

Usai saling melempar pujian, The Weeknd mengakhiri aksi panggungnya dengan menampilkan gestur menyembah sebagai tanda penghormatan bagi sang mentor, Drake.

Aksi Drake dan The Weeknd ini menuai sambutan positif dari penonton. Pasalnya, mereka seolah kembali dibawa bernostalgia dengan kebersamaan kedua musisi kala pernah tergabung dalam grup OVOXO.

"Drake dan The Weeknd kembali berbagi tempat di panggung yang sama," kata salah seorang penonton, yang langsung memposting momen tersebut ke laman Twitter-nya, seperti diberitakan dalam Rap-Up.