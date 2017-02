Suka Tinju? Nih 5 Film Wajib Tonton

JAKARTA - Film bertemakan olahraga tinju memang selalu menarik perhatian, apalagi jika alur ceritanya diangkat dari kisah nyata.

Kali ini bioskop Indonesia lagi-lagi kedatangan film bertemakan olahraga tinju terbaru yang berjudul Bleed for This. Film Hollywood yang dibintangi Miles Teller ini tayang di bioskop mulai 1 Februari 2017.

“Film Bleed for This sebenarnya sudah tayang di Amerika Serikat sejak November 2016. Meski telat hadir di Indonesia, namun penayangan film yang mengangkat kisah nyata petinju Vinny Pazienza ini tetap dinantikan. Apalagi filmnya diperankan oleh Miles Teller, bintang muda Hollywood yang karirnya cukup cemerlang,” ungkap Sudhir Syal, Co Founder & Director BookMyShow Indonesia.

Dalam sejarah perfilman Hollywood, sudah tak terhitung banyaknya film-film yang mengangkat tema tinju. Beberapa di antaranya bahkan sukses berjaya di Box Office. Dilansir dari Box Office Mojo, berikut ini 5 daftar film bertemakan tinju terlaris.

Rocky IV (1985)

Pendapatan kotor: Rp 4,02 triliun

Hingga saat ini, seri keempat film Rocky berhasil menjadi film bertema sports-boxing terlaris sepanjang masa. Film Rocky IV sukses mengantongi pendapatan kotor sebesar Rp 4,02 triliun di seluruh dunia. Keuntungan yang diraih film yang dibintangi, ditulis, dan disutradarai oleh Sylvester Stalone tersebut ditaksir bernilai hampir 10 kali lipat dari biaya produksi filmnya.

Real Steel (2011)

Pendapatan kotor: Rp 4 triliun

Di posisi kedua ditempati oleh film Real Steel sebagai film bertema tinju terlaris yang pernah dibuat. Film yang dibintangi Hugh Jackman ini sukses meraih pendapatan sebesar Rp 4 triliun, bersaing ketat dengan Rocky IV. Meski begitu keuntungan yang diraih Real Steel tidak begitu tinggi mengingat biaya produksi filmnya jauh lebih besar dibanding Rocky IV yaitu sekitar Rp 1 triliun.

Million Dollars Baby (2004)

Pendapatan kotor: Rp 2,8 triliun

Film arahan Clint Eastwood menyusul di posisi ketiga sebagai film terlaris bertemakan tinju. Film Million Dollars Baby mengantongi pendapatan sebesar Rp 2,8 triliun. Filmnya meraih keuntungan berlipat jika dibandingkan produksi filmnya yang menelan biaya sekitar Rp 401 miliar. Selain sukses di Box Office, film yang dibintangi Hillary Swank ini juga sukses berjaya di festival-festival film bergengsi, salah satunya memenangkan 4 Piala Oscar.

Creed (2015)

Pendapatan kotor: Rp Rp 2,3 triliun

Selanjutnya ada film Creed yang menyusul di posisi keempat. Spin-off film Rocky ini berhasil meraih pendapatan sebesar Rp 2,3 triliun dari penayangan globalnya. Sementara itu produksi filmnya menghabiskan biaya sebesar Rp 467 miliar. Selain dibintangi Sylvester Stallone, film Creed turut menampilkan Michael B. Jordan.

Rocky Balboa (2006)

Pendapatan kotor: Rp 2 triliun

Lagi-lagi seri film Rocky berhasil masuk dalam daftar film terlaris bertemakan tinju. Film ini sukses meraih pendapatan kotor sebesar Rp 2 triliun. Film Rocky Balboa ditaksir meraup keuntungan sebesar 6 kali lipat dari biaya produksi filmnya.