HOT, Kristen Stewart Ketahuan Cium Bibir Stella Maxwell di Milan

MILAN - Jalinan asmara Kristen Stewart kembali jadi sorotan publik. Pasalnya, bintang Twilight itu tertangkap kamera sedang ciuman mesra dengan sang kekasih, Stella Maxwell. Potret mesra dua sejoli itu kini menjadi viral yang diambil saat keduanya menikmati liburan di Milan, Italia.

Stewart dan Maxwell terlihat berbagi kecupan bibir saat berada di dalam mobil. Berdasarkan kabar yang beredar, mereka berciuman ketika akan menuju Bandara Linate untuk pulang ke Amerika.

Keduanya sama-sama mengenakan jaket couple dan kacamata hitam. Stewart sendiri memilih jaket berwarna merah dengan potongan rambut yang disisir ke belakang. Sedangkan sang kekasih terlihat memakai jaket berwarna maroon dengan rambut tergurai indah.

Seperti yang diketahui, Stewart memutuskan merubah orientasi seksualnya setelah kisah percintaannya dengan beberapa pria kandas. Menurut Aceshowbiz, meskipun dihujat netizen, Stewart mengaku tak pernah menyesal dengan kehidupannya saat ini.

"Aku tidak akan pernah berbicara tentang salah satu hubunganku sebelumnya, tapi setelah aku mulai berkencan gadis sepertinya ada kesempatan untuk mewakili sesuatu yang benar-benar positif," imbuh Stewart.

"Aku tidak sedih lagi. Aku sedang tidak jenuh lagi. aku sudah turun kembali ke orang lain realitas dan sekarang saya bisa hidup lagi," katanya seperti dikutip Aceshowbiz, Jumat (27/1/2017).

New/Old Photos of Kristen and Stella Maxwell in Milan pic.twitter.com/BqENjAcnRB