Salshabilla Adriani Ungkap Tantangan Perankan Sera di Terbaik Itu Kamu, Karakternya Berubah Drastis

JAKARTA - Salshabilla Adriani menghadapi tantangan tersendiri saat memerankan Sera dalam sinetron terbaru RCTI, Terbaik Itu Kamu. Karakter yang dimainkannya mengalami perubahan hidup drastis, mulai dari menjadi korban fitnah, mendekam di penjara, menyamar sebagai petugas kebersihan, hingga menjadi CEO dan bangkit untuk membalas dendam.

Salshabilla mengungkapkan hal itu saat menghadiri konferensi pers Terbaik Itu Kamu di Gelanggang Remaja Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026). Ia mengaku senang bisa menyaksikan penayangan perdana sinetron tersebut bersama para pemain dan penonton.

“Happy dong! Happy banget, bersyukur banget, masya Allah, bisa bareng-bareng di sini nonton tayangan perdana bareng,” ujar Salshabilla.

Menurutnya, memahami karakter menjadi kunci agar perjalanan emosi Sera tetap konsisten sepanjang cerita. Ia harus benar-benar memahami skenario dan berpegang pada karakter yang telah dibangun agar tidak salah membawakan sikap maupun respons Sera dalam situasi tertentu.

“Yang pasti harus sangat baca skenarionya ya, sama menurut aku setiap saat kita memerani karakter, kita udah harus berpegang teguh sama karakternya,” jelasnya.

Salshabilla mengatakan, pemahaman yang kuat terhadap karakter bisa menjadi pegangan ketika seorang pemain menghadapi adegan yang berpotensi membuat penggambaran tokohnya melenceng.