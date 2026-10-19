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Sinetron Terbaru RCTI Penuh Plot Twist! Salshabilla Adriani, Jefri Nichol, dan Arya Vasco Siap Beraksi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |19:02 WIB
Sinetron Terbaru RCTI Penuh Plot Twist! Salshabilla Adriani, Jefri Nichol, dan Arya Vasco Siap Beraksi
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JAKARTA - RCTI kembali menghadirkan tayangan sinetron terbaru yang siap menguras emosi pemirsa lewat kisah penuh intrik, pengkhianatan, dendam, dan cinta yang tak terduga. Dibintangi oleh aktor dan aktris ternama, seperti Salshabilla Adriani, Jefri Nichol, Arya Vasco, dan sejumlah bintang lainnya, sinetron ini akan membawa penonton menyelami kisah perjuangan seorang perempuan untuk merebut kembali kehidupan yang telah direnggut darinya.

Mulai Senin, 19 Oktober, pukul 20.30 WIB, pemirsa dapat menyaksikan kisah dramatis yang mempertemukan dendam masa lalu dengan cinta yang tumbuh di tengah konflik.

Cerita berpusat pada Sera, diperankan oleh Salshabilla Adriani, seorang perempuan yang harus menelan pahitnya kehidupan setelah difitnah hingga berakhir di penjara, jauh dari tempat asalnya. Kehidupan yang semula ia kenal berubah drastis, sementara nama baik dan masa depannya seolah hancur dalam sekejap.

Namun, penderitaan tak membuat Sera menyerah. Ia bertekad membersihkan namanya dan mengungkap kebenaran di balik fitnah yang menjeratnya. Dengan tekad kuat, Sera berjuang menghadapi orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya, sekaligus mencari jawaban atas pengkhianatan yang ia alami.

Di tengah perjuangannya, sebuah kenyataan tak terduga justru mengubah arah hidup Sera. Ia jatuh cinta kepada Kenzi, pria yang diperankan oleh Jefri Nichol, sosok yang justru menjadi bagian dari alasan dirinya harus mendekam di penjara.

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