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MVP Pictures Hadirkan Hungry Ghost Festival, Bawa Penonton Kenali Tradisi dan Teror Ghost Month

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |15:03 WIB
MVP Pictures Hadirkan <i>Hungry Ghost Festival</i>, Bawa Penonton Kenali Tradisi dan Teror Ghost Month
MVP Pictures hadirkan Hungry Ghost Festival. (Foto: MVP Pictures)
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JAKARTA – Menjelang akhir periode Ghost Month, MVP Pictures meluncurkan teaser trailer dari film komedi horor terbaru berjudul Hungry Ghost Festival yang disutradarai sekaligus ditulis oleh Imam Darto. 

Film ini memadukan humor, misteri, dan teror supranatural dengan kekayaan tradisi masyarakat Tionghoa-Indonesia. Hungry Ghost Festival akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 26 November 2026.

Bertepatan dengan berakhirnya periode Ghost Month pada 10 September 2026, MVP Pictures juga resmi merilis teaser poster Hungry Ghost Festival melengkapi rangkaian materi pengenalan film yang membawa penonton lebih dekat pada dunia dan budaya yang menjadi inspirasi ceritanya.

Hungry Ghost Festival, atau yang dikenal sebagai Zhongyuan Festival, merupakan tradisi yang jatuh pada tanggal 15 bulan ketujuh dalam kalender lunar Tionghoa. Di Indonesia, tradisi ini dikenal dengan berbagai sebutan, di antaranya Cioko, Sembahyang Rebutan, dan Sembahyang Arwah.

Pada 2026, periode Ghost Month berlangsung sekitar 13 Agustus hingga 10 September, dengan puncak perayaan Hungry Ghost Festival jatuh pada 27 Agustus 2026.

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