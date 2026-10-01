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KIKO SEASON 4 Episode KING PUPUS Minggu Pagi Hanya di RCTI

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |03:25 WIB
KIKO SEASON 4 Episode <i>KING PUPUS</i> Minggu Pagi Hanya di RCTI
KIKO
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JAKARTA - Menemani libur anda yang seru bersama keluarga, serial animasi KIKO Season 4 hadir di RCTI dengan episode baru dengan membawa keseruan untuk dinikmati bersama di rumah.

Hingga saat ini, KIKO telah meraih lima penghargaan bergengsi di tingkat nasional dan internasional dalam kategori anak-anak dan animasi. Serial ini juga telah didubbing ke dalam empat bahasa dan tayang di 64 negara melalui berbagai platform seperti Disney XD, Netflix, Vision+, RCTI+, ZooMoo Channel, dan Roku Channel.  

Musim ini KIKO menghadirkan kisah yang lebih segar dan inovatif, mempertegas komitmen MNC Animation dalam industri kreatif. Ibu Liliana Tanoesoedibjo menekankan bahwa selain menyajikan hiburan yang seru, KIKO juga mengandung nilai edukasi yang penting bagi anak-anak Indonesia. Berikut sinopsis episode baru KIKO minggu ini.

Kiko sedang membantu The Masters mencari kepingan artefak lukisan di batu. Tiba-tiba mereka menemukan artefak lukisan gambar sosok mirip Pupus. Mereka memperlakukan Pupus sebagai raja, dijamu, bahkan meminta Pupus memimpin pemberontakan lagi seperti dulu. Pupus panik dan memohon pertolongan Kiko dkk. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan KIKO episode baru "KING PUPUS" Minggu, 4 Oktober 2026 Jam 10.15 Pagi di RCTI.

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Topik Artikel :
MNC Animation RCTI Kiko
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