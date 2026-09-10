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KIKO SEASON 4 Episode TECH - FREE DAY Minggu, 13 September 2026 Jam 10.30 Pagi di RCTI

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |23:01 WIB
KIKO SEASON 4 Episode <i>TECH - FREE DAY</i> Minggu, 13 September 2026 Jam 10.30 Pagi di RCTI
KIKO
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JAKARTA - Menemani libur anda yang seru bersama keluarga, serial animasi KIKO Season 4 hadir di RCTI dengan membawa keseruan untuk dinikmati bersama di rumah.

Hingga saat ini, KIKO telah meraih lima penghargaan bergengsi di tingkat nasional dan internasional dalam kategori anak-anak dan animasi. Serial ini juga telah didubbing ke dalam empat bahasa dan tayang di 64 negara melalui berbagai platform seperti Disney XD, Netflix, Vision+, RCTI+, ZooMoo Channel, dan Roku Channel.  

Musim ini KIKO menghadirkan kisah yang lebih segar dan inovatif, mempertegas komitmen MNC Animation dalam industri kreatif. Ibu Liliana Tanoesoedibjo menekankan bahwa selain menyajikan hiburan yang seru, KIKO juga mengandung nilai edukasi yang penting bagi anak-anak Indonesia. Berikut sinopsis episode baru KIKO minggu ini.

Gawat, guncangan hebat terjadi dan menyebabkan listrik serta jaringan internet terputus! Sontak, warga Neo Asri yang hidup berdampingan dengan robot dan peralatan serba canggih pun mendadak lumpuh dan kacau.

Kiko, Lola, dan Patino segera membantu warga, termasuk membantu menenangkan Figo yang tantrum karena tidak bisa bermain gadget. Melihat itu, banyak warga yang menitipkan anaknya pada Kiko dkk. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

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Topik Artikel :
MNC Group MNC Animation Kiko
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