Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026 Siap Hadirkan Panggung Spektakuler dan Bertabur Bintang

JAKARTA – Malam Puncak Indonesian Television Awards (ITA) 2026 siap menghadirkan perayaan spektakuler bagi insan dan program televisi Indonesia. Ajang penghargaan bergengsi ini akan diwarnai oleh deretan bintang ternama, penampilan musik spesial, serta momen-momen penuh kejutan. Malam puncak ini akan disiarkan secara LIVE pada Sabtu, 26 September 2026, pukul 21.30 WIB di stasiun televisi RCTI dan GTV.

Tidak hanya sekadar malam apresiasi, Indonesian Television Awards 2026 juga dikemas sebagai panggung hiburan megah yang mempertemukan sederet nama besar dari industri hiburan Tanah Air.

Acara ini akan dipandu oleh dua host kebanggaan pemirsa, yaitu Irfan Hakim dan Fanny Ghassani. Keduanya siap menghidupkan suasana malam penghargaan menjadi semakin meriah, mulai dari pembacaan nominasi hingga berbagai momen spesial sepanjang acara. Sebelum memasuki panggung utama, kemeriahan akan diawali dari sesi Red Carpet yang dipandu oleh Rara Sudirman, menampilkan gaya dan penampilan terbaik dari para bintang tamu yang sayang untuk dilewatkan.

Panggung ITA 2026 akan semakin semarak dengan penampilan musisi dan penyanyi papan atas Indonesia. Sederet penampil yang siap memukau pemirsa dari rumah antara lain Ungu, Anggis Devaki, Marion Jola, JKT48, Rony Parulian, Lady Rara, Kiesha Alvaro, hingga Zara Leola. Perpaduan berbagai genre musik dan karakter para performer ini dijamin membuat malam penghargaan semakin dinamis, menyajikan energi yang luar biasa dan mengajak penonton untuk ikut bernyanyi.

Selain tata panggung dan musik yang memukau, momen puncak yang paling dinantikan tentu saja adalah pengumuman para pemenang dari berbagai kategori bergengsi ITA 2026.

Sejumlah aktor dan figur publik populer juga telah dipersiapkan untuk membacakan nominasi. Mereka adalah Arya Saloka, Asha Assuncao, Chicco Jerikho, Marsha Aruan, Fendy Chow, Dude Harlino, Fajar SadBoy, Azizah Hanum, Angel Karamoy, Alyssa Soebandono, dan Gita Sinaga. Kehadiran mereka dipastikan akan menambah pesona dan prestise panggung ITA tahun ini.

Jangan lewatkan perayaan apresiasi televisi terbesar tahun ini! Saksikan kemeriahan dan momen-momen tak terlupakan Indonesian Television Awards 2026, pada Sabtu, 26 September 2026, pukul 21.30 WIB, LIVE hanya di RCTI dan GTV.

(kha)

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