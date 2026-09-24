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Lirik Lagu Kau Yang Utama dari Syahrini, Single Terbaru usai 7 Tahun Vakum

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |03:00 WIB
Lirik Lagu <i>Kau Yang Utama</i> dari Syahrini, Single Terbaru usai 7 Tahun Vakum
Syahrini merilis single terbaru bertajuk Kau Yang Utama. (Foto: Instagram/@princessyahrini)
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JAKARTA - Akhirnya Syahrini kembali meramaikan industri musik Tanah Air setelah 7 tahun vakum. Pemilik panggilan 'Princess Syahrini' itu telah merilis single terbaru bertajuk Kau Yang Utama pada 9 Agustus 2026. 

Penantian para penggemar akan karya terbaru Syahrini terlihat lewat video klip (MV) yang telah ditonton lebih dari 1 juta kali penayangan. Bahkan, istri Reino Barack itu telah dijadwalkan untuk manggung di Pestapora sekaligus mengobati rindu para penggemar. 

Nah ini lirik lagu Kau Yang Utama, biar kamu bisa sing along!

Terhampar sudah
Setapak baru
Rencana indah
Yang kita hadirkan
Terangkum jadi ragam harapan

Hari ini di waktu yang sama
Kujalani hidup yang telah berbeda
Inilah cinta
Yang kupilih selamanya

Kau selalu akan menjadi yang utama
Yang bertakhta di hatiku
Untuk slama lamanya
Hari ini dan nanti

Kau selalu jadi yang aku nyanyikan
Lagu yang merangkum rasa
Hingga waktu berhenti
Menjadi cinta abadi

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