Lirik Lagu Kau Yang Utama dari Syahrini, Single Terbaru usai 7 Tahun Vakum

JAKARTA - Akhirnya Syahrini kembali meramaikan industri musik Tanah Air setelah 7 tahun vakum. Pemilik panggilan 'Princess Syahrini' itu telah merilis single terbaru bertajuk Kau Yang Utama pada 9 Agustus 2026.

Penantian para penggemar akan karya terbaru Syahrini terlihat lewat video klip (MV) yang telah ditonton lebih dari 1 juta kali penayangan. Bahkan, istri Reino Barack itu telah dijadwalkan untuk manggung di Pestapora sekaligus mengobati rindu para penggemar.

Nah ini lirik lagu Kau Yang Utama, biar kamu bisa sing along!

Terhampar sudah

Setapak baru

Rencana indah

Yang kita hadirkan

Terangkum jadi ragam harapan

Hari ini di waktu yang sama

Kujalani hidup yang telah berbeda

Inilah cinta

Yang kupilih selamanya

Kau selalu akan menjadi yang utama

Yang bertakhta di hatiku

Untuk slama lamanya

Hari ini dan nanti

Kau selalu jadi yang aku nyanyikan

Lagu yang merangkum rasa

Hingga waktu berhenti

Menjadi cinta abadi