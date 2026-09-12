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Bongkar: Ini Makna di Balik Lagu Gila Dangdut dari The Virgin

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |22:30 WIB
Bongkar: Ini Makna di Balik Lagu <i>Gila Dangdut</i> dari The Virgin
Dalam program Bongkar bersama Azia Riza, The Virgin mengatakan bahwa ini adalah hadiah spesial untuk para penggemar. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Perjalanan 17 tahun berkarya menjadi cerita yang sangat berharga bagi duo penyanyi legendaris yaitu The Virgin. Menginjak usia yang baru ini, mereka memilih untuk merilis karya baru yang tampil beda dari ciri khas sebelumnya. 

Jika selama ini publik mengenal mereka dengan sentuhan musik rock yang kental, kali ini The Virgin menghadirkan kejutan dengan mengeksplorasi genre rock dut. Dalam program Bongkar oleh Azia Riza, mereka mengatakan bahwa ini adalah hadiah spesial untuk para penggemar. 

Ide awal untuk menggabungkan musik dangdut dalam karya mereka ini murni berasal dari usulan Dara. Sebagai sosok yang memang menggemari dangdut, Dara membutuhkan waktu sekitar tiga tahun untuk meyakinkan rekannya, Mita agar bersedia menggarap ide tersebut. 

Mita yang awalnya sempat ragu akhirnya luluh setelah melihat potensi unik dari kolaborasi lintas genre ini. Berkat bantuan pengarah musik dan pencipta lagu, masukan gaya musik rock khas The Virgin berhasil dipadukan secara harmonis dengan irama dangdut dan sentuhan modern. 

Lagu rock-dut terbaru ini mengusung pesan yang sangat menarik sekaligus menyentuh realita sosial yang terjadi. Bagian awal lagu dirancang seolah-olah bernada sindiran atau ketidaksukaan terhadap musik dangdut. 

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