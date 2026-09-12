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Bongkar: Upaya Ini yang Dilakukan The Virgin agar Terus Ada di Hati Para Penggemar

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |19:30 WIB
Bongkar: Upaya Ini yang Dilakukan The Virgin agar Terus Ada di Hati Para Penggemar
Upaya Ini yang Dilakukan The Virgin agar Terus Ada di Hati Para Penggemar. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Perkembangan industri media telah mengubah konsep promosi musik di Indonesia secara signifikan. Musisi senior seperti The Virgin sangat menyadari betapa besarnya pergeseran promosi dari era televisi ke era media sosial.

Jika dahulu promosi dilakukan dengan mendatangi berbagai acara TV dari hari ke hari, kini hal tersebut telah berganti. Kehadiran platform digital menuntut para musisi untuk lebih kreatif agar karya mereka tetap terdengar. 

Untuk menyikapi perubahan zaman tersebut, The Virgin aktif memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial dan podcast. Mereka tidak ragu untuk hadir sebagai bintang tamu di berbagai podcast untuk menyapa para pendengarnya. 

Langkah ini diambil karena mereka sadar bahwa berdiam diri tanpa mengikuti arus perkembangan akan merugikan keberlanjutan karir. Kehadiran tim kreatif muda dari generasi baru juga membantu mereka dalam menyusun konten yang relevan dengan tren saat ini. 

Kendala jarak dan kesibukan pribadi juga menjadi tantangan tersendiri. Keputusan Dara untuk menetap di Bali sempat membuat aktivitas promosi The Virgin di Jakarta terkendala jadwal yang mendadak. Namun, komitmen yang kuat membuat mereka berhasil keluar dari tantangan yang satu ini. Dara selalu meluangkan waktu khusus untuk menetap di Jakarta selama masa promosi lagu baru berlangsung. 

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