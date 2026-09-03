KIKO Episode Baru THE PERFECT GIFT - Minggu 6 September 2026 Jam 10.30 WIB di RCTI

JAKARTA - Menemani libur anda yang seru bersama keluarga, serial animasi KIKO Season 4 hadir di RCTI dengan membawa keseruan untuk dinikmati bersama di rumah.

Hingga saat ini, KIKO telah meraih lima penghargaan bergengsi di tingkat nasional dan internasional dalam kategori anak-anak dan animasi. Serial ini juga telah didubbing ke dalam empat bahasa dan tayang di 64 negara melalui berbagai platform seperti Disney XD, Netflix, Vision+, RCTI+, ZooMoo Channel, dan Roku Channel.

Musim ini KIKO menghadirkan kisah yang lebih segar dan inovatif, mempertegas komitmen MNC Animation dalam industri kreatif. Liliana Tanoesoedibjo menekankan bahwa selain menyajikan hiburan yang seru, KIKO juga mengandung nilai edukasi yang penting bagi anak-anak Indonesia. Berikut sinopsis episode baru KIKO minggu ini.

Pagi itu, Mayor mengajak Kiko, Tingting, Levit, dan Quizee nampak sibuk mendiskusikan hadiah ulang tahun pernikahannya dengan Lana. Diskusi harus dibatalkan karena Lana mengalami kecelakaan kecil di dapur saat sedang mencoba memasak. Mayor punya ide agar Tingting membuatkan alat telekinesis agar Lana hanya perlu diam saja dan menggerakkan benda-benda ke dekatnya. Tingting menolak, sementara Karkus yang sejak tadi mencuri dengar malah setuju. Karkus nekat membuatnya sendiri jika Tingting menolak. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan KIKO episode baru THE PERFECT GIFT, Minggu 6 September 2026 Jam 10.30 Pagi di RCTI.