Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Pertama Kali! Andre Taulany Akan Di-Roasting Langsung di Hadapan 2.000 Orang

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |04:01 WIB
Pertama Kali! Andre Taulany Akan Di-Roasting Langsung di Hadapan 2.000 Orang
Andre Taulany
A
A
A

JAKARTA - Nama Andre Taulany seolah tidak pernah redup di panggung hiburan Tanah Air. Siapa sangka, pria yang ternyata pernah mencicipi bangku perkantoran sebagai pegawai bank ini sukses mencetak sejarah besar dari era 90-an hingga sekarang. Mengawali karier sebagai vokalis band Stinky, ia sukses menembus penjualan album hingga 1 juta kopi lewat hits legendaris "Mungkinkah" (1997) dan "JTD" (1998). 

Bertransformasi dari seorang anak band, Andre berevolusi menjadi komedian, Keluwesannya dalam berkomedi sukses mengantarkannya memenangkan penghargaan bergengsi seperti Seniman Komedi Pria Terfavorit di Anugerah Komedi Indonesia 2024.

Sepanjang perjalanan kariernya, Andre juga menghasilkan banyak kolaborasi yang viral dan menjadi topik pembicaraan. Di ranah komedi dan hobi, ia adalah salah satu pendiri klub motor selebritas fenomenal, The Prediksi (2018), dan baru-baru ini mendirikan komunitas motor Bedain (2024) bersama nama-nama besar seperti Pradikta Wicaksono, Andhika Pratama, hingga Indra Jegel. 

Tidak berhenti di situ, bakatnya sebagai musisi kembali disalurkan lewat proyek kolaborasi musik, yakni Andre Taulany & Friends yang menggandeng musisi profesional seperti Stevie Item dan Eno Gitara. Tidak lupa juga Andre turut merambah dunia podcast eksklusif melalui Trio Kurnia bersama Desta dan Vincent Rompies.

Di ranah digital, pria yang kini mendapat sebutan "Sultan Bintaro" juga memiliki kanal YouTube Taulany Tv yang dikelola secara profesional layaknya rumah produksi di bawah PT Taulany Media Kreasi. Konten-kontennya tidak hanya mendulang jutaan subscriber.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/33/3239576//insanul_fahmi-6kjw_large.jpg
Cerai dari Wardatina Mawa, Insanul Fahmi Pilih Bangun Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/33/3239464//ruben_onsu_petik_hikmah_dari_kasus_pidana_yang_berujung_damai-ziJL_large.jpeg
Ruben Onsu Petik Hikmah dari Kasus Pidana yang Berujung Damai: Saya Harus Lebih Hati-hati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/33/3239438//alasan_audi_marissa_gugat_cerai_anthony_xie-298b_large.jpeg
Terungkap! Ini Alasan Audi Marissa Gugat Cerai Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/33/3239390//agnez_mo_giat_latihan_akting_5_6_jam_sehari_demi_peran_di_reacher-BWz5_large.jpg
Agnez Mo Giat Latihan Akting 5-6 Jam Sehari demi Peran di Reacher
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/33/3239386//audi_marissa_dan_anthony_xie_wajib_hadiri_sidang_cerai_perdana_untuk_mediasi-dygh_large.jpg
Audi Marissa dan Anthony Xie Wajib Hadiri Sidang Cerai Perdana untuk Mediasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/33/3239202//jennifer_coppen-xMws_large.jpg
Jennifer Coppen Curhat 'Selalu Salah' di Mata Netizen Imbas Rayakan Ultah Kamari Tanpa Yaya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement