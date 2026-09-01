Pertama Kali! Andre Taulany Akan Di-Roasting Langsung di Hadapan 2.000 Orang

JAKARTA - Nama Andre Taulany seolah tidak pernah redup di panggung hiburan Tanah Air. Siapa sangka, pria yang ternyata pernah mencicipi bangku perkantoran sebagai pegawai bank ini sukses mencetak sejarah besar dari era 90-an hingga sekarang. Mengawali karier sebagai vokalis band Stinky, ia sukses menembus penjualan album hingga 1 juta kopi lewat hits legendaris "Mungkinkah" (1997) dan "JTD" (1998).

Bertransformasi dari seorang anak band, Andre berevolusi menjadi komedian, Keluwesannya dalam berkomedi sukses mengantarkannya memenangkan penghargaan bergengsi seperti Seniman Komedi Pria Terfavorit di Anugerah Komedi Indonesia 2024.

Sepanjang perjalanan kariernya, Andre juga menghasilkan banyak kolaborasi yang viral dan menjadi topik pembicaraan. Di ranah komedi dan hobi, ia adalah salah satu pendiri klub motor selebritas fenomenal, The Prediksi (2018), dan baru-baru ini mendirikan komunitas motor Bedain (2024) bersama nama-nama besar seperti Pradikta Wicaksono, Andhika Pratama, hingga Indra Jegel.

Tidak berhenti di situ, bakatnya sebagai musisi kembali disalurkan lewat proyek kolaborasi musik, yakni Andre Taulany & Friends yang menggandeng musisi profesional seperti Stevie Item dan Eno Gitara. Tidak lupa juga Andre turut merambah dunia podcast eksklusif melalui Trio Kurnia bersama Desta dan Vincent Rompies.

Di ranah digital, pria yang kini mendapat sebutan "Sultan Bintaro" juga memiliki kanal YouTube Taulany Tv yang dikelola secara profesional layaknya rumah produksi di bawah PT Taulany Media Kreasi. Konten-kontennya tidak hanya mendulang jutaan subscriber.