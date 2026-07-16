Axelo Terang-terangan Ngaku Suka Perempuan Lebih Tua, Ini Kriteria Idamannya!

Axelo bagikan cerita pengalaman pertama berakting hingga mengungkap tipe perempuan di episode terbaru Bongkar bersama Azia Riza. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Tak hanya dikenal lewat kemampuan bernyanyinya, Axelo kini mulai menjajal dunia seni peran. Dalam episode terbaru Bongkar bersama Azia Riza, penyanyi muda tersebut membagikan cerita di balik pengalaman pertamanya berakting hingga mengungkap tipe perempuan yang berhasil mencuri perhatiannya. Obrolan santai yang dipenuhi candaan ini pun sukses memperlihatkan sisi lain Axelo yang jarang terekspos.

Saat berbincang dengan Azia Riza, Axelo mengaku sempat merasa gugup ketika pertama kali menjalani proses syuting. Meski belum memiliki banyak pengalaman di dunia akting, dia justru langsung dipercaya memerankan karakter antagonis. Pengalaman tersebut menjadi tantangan baru baginya untuk belajar mendalami karakter, membangun emosi, hingga menyesuaikan diri dengan ritme kerja di lokasi syuting.

Tak berhenti membahas karier, Azia Riza juga mengulik kehidupan asmara Axelo. Penyanyi muda itu mengaku lebih tertarik dengan perempuan yang usianya lebih tua. Menurutnya, perempuan yang dewasa, memiliki cara berpikir yang matang, dan bisa diajak berdiskusi menjadi sosok yang mampu menarik perhatiannya.

Axelo juga mengenang kisah cinta pertamanya saat duduk di bangku SMA yang membuat suasana obrolan semakin seru.

Saat berbagi cerita soal akting dan kehidupan pribadi, Axelo menunjukkan sisi humorisnya sepanjang wawancara. Candaan demi candaan yang terjadi membuat episode ini terasa hangat sekaligus menghibur, sehingga penonton bisa melihat kepribadian Axelo di luar panggung.

Masih banyak cerita menarik lainnya yang dibongkar Axelo, mulai dari pengalaman berkarier, kisah cinta, hingga berbagai pengakuan yang belum pernah dia ceritakan sebelumnya.

Seperti apa keseruan obrolan lengkapnya bersama Azia Riza? Saksikan episode terbaru Bongkar hanya di channel YouTube @aziarizza.

(ant)

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