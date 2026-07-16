Bongkar: Axelo Pilih Seleseikan Masalah Langsung dengan Pasangan, Ogah Umbar Aib

JAKARTA - Di balik sosoknya yang dikenal sebagai penyanyi muda berbakat, Axelo ternyata menyimpan banyak cerita menarik yang belum diketahui publik.

Dalam episode terbaru Bongkar bersama Azia Riza, finalis Indonesian Idol tersebut membagikan kisah masa kecilnya yang unik hingga mengungkap pesan mendalam di balik single terbarunya, Amit-Amit. Obrolan santai yang dipenuhi tawa ini sukses memperlihatkan sisi lain Axelo yang apa adanya.

Saat membahas masa kecil, Axelo mengaku memiliki kebiasaan menghisap jempol hingga berusia 9 tahun. Kebiasaan itu bahkan sempat membuat salah satu jempolnya lebih kecil dibandingkan jempol lainnya.

Tak hanya membahas kisah masa kecil, Axelo juga menjelaskan cerita di balik lagu Amit-Amit yang baru dirilis. Menurutnya, lagu tersebut mengangkat kisah seseorang yang sering menerima ucapan buruk dari pasangannya.

Melalui lirik "Bagaimana kalau Tuhan bilang iya?", Axelo ingin menyampaikan pesan bahwa setiap perkataan bisa menjadi doa, sehingga seseorang harus lebih berhati-hati dalam menjaga lisannya. Dia juga mengaku lebih memilih menyelesaikan masalah secara langsung dengan pasangan dibanding menyimpan kekesalan atau membicarakan keburukan pasangan kepada orang lain.

Perjalanan bermusik Axelo pun kini semakin berkembang dengan berbagai karya yang sarat makna. Bukan sekadar menghadirkan lagu bertema cinta, dia juga ingin menyisipkan pesan positif yang bisa menjadi pengingat bagi para pendengarnya dalam menjalani hubungan maupun kehidupan sehari-hari.

Masih banyak cerita seru yang dibagikan Axelo, mulai dari kebiasaan unik semasa kecil hingga proses kreatif di balik lagu Amit-Amit. Saksikan cerita selengkapnya hanya di channel YouTube @aziarizza.

(ant)

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