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Perang Dukun: Tanpa Diberi Cerita, Ki Atmo Cs Berhasil Ungkap Fakta yang Bikin Mas Den Merinding

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |20:26 WIB
Perang Dukun: Tanpa Diberi Cerita, Ki Atmo Cs Berhasil Ungkap Fakta yang Bikin Mas Den Merinding
Perang Dukun
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JAKARTA - Misteri yang menyelimuti kehidupan Mas Den akhirnya mulai menemukan titik terang di episode terbaru Perang Dukun bersama Robby Purba. Setelah dua episode sebelumnya dipenuhi berbagai penerawangan dari Ki Atmo, Teh Fenny Rama, dan Roy Kiyoshi, kali ini Mas Den hadir langsung untuk membongkar kisah yang selama ini bertahun-tahun ia simpan. Pengakuannya sukses membuat suasana studio berubah haru sekaligus mencekam.

Di hadapan Robby Purba dan ketiga spiritualis, Mas Den menceritakan bagaimana satu per satu anggota keluarganya meninggal dunia dengan kondisi yang menurutnya penuh kejanggalan. Mulai dari sang ayah, kakek, nenek, hingga ibunya meninggal dalam rentang waktu berbeda, namun dengan pola yang dianggap tidak biasa. Rumah yang mereka tempati pun disebut-sebut menjadi pusat berbagai kejadian misterius yang terus menghantui keluarga tersebut.

Yang membuat semua orang terkejut, berbagai fakta mengejutkan yang diungkap Mas Den ternyata sesuai dengan hasil penerawangan ketiga spiritualis sebelum mereka bertemu langsung dengannya. Mereka bahkan berhasil menebak jumlah korban yang meninggal hingga berbagai gangguan yang diduga masih mengikuti Mas Den sampai sekarang.

Tak hanya itu, Mas Den juga mengaku hidup dalam ketakutan karena merasa dirinya bisa menjadi target berikutnya. la berharap kehadirannya di Perang Dukun dapat membantunya menemukan jalan keluar sekaligus mengakhiri teror yang selama ini membayangi hidupnya.

Benarkah semua kejadian itu berkaitan dengan sesuatu yang tak kasat mata? Dan mampukah Mas Den terbebas dari teror yang selama ini mengikutinya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di channel YouTube @robbypurbaofficial.
 

(kha)

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Topik Artikel :
Robby Purba Perang Dukun Ki Atmo
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