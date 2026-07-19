Anthony Xie Cedera Leher saat Latihan Fighting untuk Series, Lakoni Adegan Tanpa Stuntman

JAKARTA - Aktor Anthony Xie mengungkapkan tantangan yang dihadapinya saat menjalani syuting series terbaru WeTV, Sleeping With The Enemy. Demi beradu adegan laga dengan Cinta Laura, Anthony bahkan sempat mengalami cedera leher saat mengikuti workshop fighting.

Anthony mengatakan cedera itu terjadi karena dia harus melakukan seluruh adegan aksi sendiri tanpa bantuan stuntman.

“Oh, cederanya waktu itu di belikat sih kena leher. Tapi itu mungkin gara-gara sudah luka lama, jadi kena lagi,” ujar Anthony Xie dalam konferensi pers dan cast reveal series Sleeping With The Enemy, Rabu (15/7/2026).

Menurut Anthony, adegan laga dalam series ini cukup ekstrem. Dia dan lawan mainnya, Cinta Laura, harus melakukan berbagai gerakan fisik yang menuntut koordinasi dan kekuatan tubuh.

“Karena adegan fighting-nya itu nggak pakai stunt. Aku sendiri dan Cinta lakuin sendiri. Ada banting, ada berdiri di atas aku, terus duduk, ada lock. Itu agak lebih ekstrem sih, tapi untungnya semua bisa lakuin sendiri,” katanya.