Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Anthony Xie Cedera Leher saat Latihan Fighting untuk Series, Lakoni Adegan Tanpa Stuntman

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |18:26 WIB
Anthony Xie Cedera Leher saat Latihan Fighting untuk Series, Lakoni Adegan Tanpa Stuntman
Anthony Xie cedera leher saat latihan fighting untuk series. (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Anthony Xie mengungkapkan tantangan yang dihadapinya saat menjalani syuting series terbaru WeTV, Sleeping With The Enemy. Demi beradu adegan laga dengan Cinta Laura, Anthony bahkan sempat mengalami cedera leher saat mengikuti workshop fighting.

Anthony mengatakan cedera itu terjadi karena dia harus melakukan seluruh adegan aksi sendiri tanpa bantuan stuntman.

“Oh, cederanya waktu itu di belikat sih kena leher. Tapi itu mungkin gara-gara sudah luka lama, jadi kena lagi,” ujar Anthony Xie dalam konferensi pers dan cast reveal series Sleeping With The Enemy, Rabu (15/7/2026).

Menurut Anthony, adegan laga dalam series ini cukup ekstrem. Dia dan lawan mainnya, Cinta Laura, harus melakukan berbagai gerakan fisik yang menuntut koordinasi dan kekuatan tubuh.

“Karena adegan fighting-nya itu nggak pakai stunt. Aku sendiri dan Cinta lakuin sendiri. Ada banting, ada berdiri di atas aku, terus duduk, ada lock. Itu agak lebih ekstrem sih, tapi untungnya semua bisa lakuin sendiri,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/33/3231005//fangfang_mengaku_sebagai_istri_siri_vicky_prasetyo-gJlo_large.png
Fangfang Istri Siri Vicky Prasetyo Lahirkan Bayi Laki-Laki Pakai BPJS, Pengacara Beri Pesan Menohok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/33/3231002//nagita_slavina_dan_rafathar-PuOr_large.jpg
Terinspirasi dari Rafathar, Nagita Slavina Gelar Kompetisi Basket SMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/205/3230999//afgansyah_reza-zF5B_large.JPG
Afgan Ungkap Sempat Kehilangan Suara Jelang Konser Retrospektif: Baru Bisa Nyanyi H-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/33/3230998//fangfang_mengaku_sebagai_istri_siri_vicky_prasetyo-bsqS_large.jpg
Takut Anaknya Diambil Vicky Prasetyo, Fangfang Minta Dikawal saat Lahiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/33/3230938//denny_sumargo_dan_istri-bpNo_large.jpg
Denny Sumargo Akui Peran Besar Istri di Hidupnya: Kalau Gak Ada Dia, Gak Ada Saya Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/33/3230935//ivan_gunawan-Yx2n_large.png
Ivan Gunawan Tanggapi Santai Kritik Publik soal Pakai Tas Cewek meski sudah Haji
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement