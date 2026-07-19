Cinta Laura Spill Bakal Ada Cinta Segitiga di Series Sleeping With The Enemy, Jangan Baper!

Cinta Laura spill bakal ada cinta segitiga di series Sleeping With The Enemy. (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)

JAKARTA - Aktris Cinta Laura akan menjalankan syuting series WeTV terbarunya berjudul Sleeping With The Enemy. Menjadi pemeran utama di series ini, Cinta akan memerankan dua karakter sekaligus.

Menariknya, sebelum proses syuting dilakukan, Cinta sudah mengingatkan para penonton agar tidak terbawa perasaan saat mengikuti kisahnya dalam series. Pasalnya, series bergenre thriller-romantis ini akan menyuguhkan banyak adegan yang membuat penonton bimbang dengan pilihan hati sang tokoh utama.

“Untuk teman-teman, apa yang aku ingin bilang adalah jangan baper ya. Oke? Jadi di series ini bakal ada banyak adegan seru yang bikin kalian bimbang Klara pilih cowok ini atau cowok ini. So just stay tuned,” ujar Cinta Laura saat konferensi pers Sleeping With The Enemy, Rabu (15/7/2026).

Dalam series tersebut, Cinta memerankan dua sisi karakter sekaligus, yakni Aruna dan Klara. Menurutnya, tantangan terbesar justru karena perubahan emosi yang harus ditampilkan sepanjang cerita.

Awalnya, Aruna digambarkan sebagai perempuan yang tumbuh di lingkungan penuh kasih sayang. Namun hidupnya berubah drastis setelah kedua orang tuanya dibunuh.

“Aruna itu adalah seorang gadis muda yang sebelum kejadian buruk menimpa dia, yaitu orang tuanya dibunuh, dia itu memiliki lingkungan yang sehat, yang bahagia, yang penuh cinta,” katanya.

Demi mengungkap dalang di balik kematian orang tuanya, Aruna kemudian mengganti identitas menjadi Klara dan kembali ke Jakarta delapan tahun kemudian untuk menjalankan aksi balas dendam.