Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kata-Kata Menyentuh dari Betrand Peto Tanggapi Konflik Antara Ruben Onsu dan Sarwendah

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |19:58 WIB
Kata-Kata Menyentuh dari Betrand Peto Tanggapi Konflik Antara Ruben Onsu dan Sarwendah
Betrand Peto
A
A
A

JAKARTA - Betrand Peto menunjukkan sikap dewasa di tengah proses perceraian orang tua angkatnya, Ruben Onsu dan Sarwendah. Penyanyi yang akrab disapa Onyo ini merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga privasi rumah tangga orang tuanya dari campur tangan pihak luar.

Onyo secara tegas memperingatkan siapapun, termasuk saudara kandung kedua pihak, untuk tidak memperkeruh suasana atas permasalahan kedua orang tua angkatnya ini.

"Semoga bisa kelar ini permasalahannya dan juga balik lagi jangan ikut campur maupun itu saudara kandung atau apapun jangan ikut campur," kata Betrand Peto di kawasan Senayan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Remaja asal NTT ini menyadari posisinya di dalam keluarga Onsu sebagai anak angkat. Namun, kedekatan batin yang tumbuh membuatnya paham  betul apa yang terjadi tanpa harus mencampuri urusan pribadi orang tuanya.

"Aku tahu aku bukan anak kandungnya Bunda, aku juga bukan anak kandungnya Ayah, tapi aku sebagai anak yang udah tahu kisah cinta orang tuaku. Aku cuma mensupport mereka untuk hal yang baik," tuturnya.

Onyo memilih untuk menjaga jarak dan tidak ingin terlibat terlalu dalam pada konflik yang sedang berlangsung. Ia berharap semua pihak bisa menghargai batasan tersebut.

"Aku nggak ikut campur untuk permasalahan rumah tangganya mereka. Aku tahu situasinya kayak gimana tapi aku nggak mau ikut campur terlalu banyak. Aku cuma bilang jangan ikut campur untuk permasalahan orang tuaku gitu aja," tutupnya.

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/33/3222058//sarwendah-YI6C_large.jpg
Rumah Sarwendah Terancam Disita Bank gara-gara Utang, Siap Balik ke Rumah Orangtua?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/33/3222063//ruben-ChrH_large.jpg
Ruben Onsu Minta Uang Cicilannya Kembali jika Sarwendah Inginkan Rumah Cilandak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/33/3222056//sarwendah-rF32_large.jpg
Merasa Kecolongan, Pihak Sarwendah Sebut Aset Gono-Gini dari Ruben Onsu Berutang Fantastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/33/3222051//ruben_onsu-7wnq_large.jpg
Ruben Onsu Kesal Gegara Adik Sarwendah Memperkeruh Polemik Hak Asuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/33/3222031//ruben_dan_betrand-zg2Z_large.jpg
Betrand Peto Bela Ruben Onsu, Sarankan Pihak Luar Bangun Rumah Sendiri untuk Sarwendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/33/3222025//betrand_peto-rGzu_large.jpg
Betrand Peto Sindir Provokator di Tengah Memanasnya Hubungan Ruben Onsu dan Sarwendah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement