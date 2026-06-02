Kata-Kata Menyentuh dari Betrand Peto Tanggapi Konflik Antara Ruben Onsu dan Sarwendah

JAKARTA - Betrand Peto menunjukkan sikap dewasa di tengah proses perceraian orang tua angkatnya, Ruben Onsu dan Sarwendah. Penyanyi yang akrab disapa Onyo ini merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga privasi rumah tangga orang tuanya dari campur tangan pihak luar.

Onyo secara tegas memperingatkan siapapun, termasuk saudara kandung kedua pihak, untuk tidak memperkeruh suasana atas permasalahan kedua orang tua angkatnya ini.

"Semoga bisa kelar ini permasalahannya dan juga balik lagi jangan ikut campur maupun itu saudara kandung atau apapun jangan ikut campur," kata Betrand Peto di kawasan Senayan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Remaja asal NTT ini menyadari posisinya di dalam keluarga Onsu sebagai anak angkat. Namun, kedekatan batin yang tumbuh membuatnya paham betul apa yang terjadi tanpa harus mencampuri urusan pribadi orang tuanya.

"Aku tahu aku bukan anak kandungnya Bunda, aku juga bukan anak kandungnya Ayah, tapi aku sebagai anak yang udah tahu kisah cinta orang tuaku. Aku cuma mensupport mereka untuk hal yang baik," tuturnya.

Onyo memilih untuk menjaga jarak dan tidak ingin terlibat terlalu dalam pada konflik yang sedang berlangsung. Ia berharap semua pihak bisa menghargai batasan tersebut.

"Aku nggak ikut campur untuk permasalahan rumah tangganya mereka. Aku tahu situasinya kayak gimana tapi aku nggak mau ikut campur terlalu banyak. Aku cuma bilang jangan ikut campur untuk permasalahan orang tuaku gitu aja," tutupnya.

(kha)

