Menanti The Next Idol di Babak Result & Reunion Indonesian Idol Season XIV

JAKARTA - Perjalanan panjang Indonesian Idol Season XIV akhirnya sampai di titik puncak. Setelah melewati berbagai babak spektakuler dan persaingan yang penuh emosi, kini tersisa dua nama terbaik: Celyna Grace dan Niki Becker.

Malam Result & Reunion Show akan menjadi momen paling menentukan sekaligus paling emosional, karena Indonesia akhirnya akan mengetahui siapa yang resmi menyandang gelar the next Idol musim ini.

Apakah Celyna Grace yang tampil konsisten dengan pesona panggung dan penampilan yang selalu memukau? Atau, Niki Becker dengan karakter vokal kuat dan emosional?

Pertanyaan itu akan terjawab di panggung Indonesian Idol Season XIV Result & Reunion Show yang dikemas lebih spesial, megah, dan penuh nostalgia. Babak ini juga akan diramaikan oleh penampilan spesial dari lulusan Indonesian Idol.

Mereka adalah Mahalini, Salma Salsabil, Nabila Taqiyyah, Shabrina Leanor, dan beberapa nama lainnya. Nuansa musikal malam puncak akan terasa semakin istimewa lewat aransemen Ronald Steven.