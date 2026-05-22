MNC Animation Siap Adopsi Teknologi AI, Hary Tanoesoedibjo: Faster, Cheaper, and Better

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |18:37 WIB
MNC Animation Siap Adopsi Teknologi AI, Hary Tanoesoedibjo: Faster, Cheaper, and Better
MNC Animations siapo adopsi teknologi AI
JAKARTA - MNC Animation baru saja merayakan ulang tahun ke-15. Unit bisnis  yang fokus pada konten anak-anak tersebut pun siap melakukan transformasi besar-besaran. 

Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, menegaskan bahwa ke depannya produksi animasi akan mulai mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI). 

Hary menjelaskan bahwa penggunaan AI bukan sekadar mengikuti tren, melainkan strategi untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan produksi. Menurutnya, dunia animasi saat ini menuntut efisiensi yang tinggi agar tidak tertinggal oleh perubahan musim atau tren yang cepat. 

"Saya baru roadshow sampai ke China. AI akan menggantikan banyak hal. Ya kalau di dunia animasi, animasi yang tadi gambar-gambar-gambar gitu, nanti akan jadi AI. Faster, cheaper, and better, I think," ujar Hary Tanoesoedibjo dalam acara HUT ke-15 MNC Animation, di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (22/5/2026). 

Senada dengan Hary, Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo, juga menyambut positif arahan tersebut. 

Ia menyadari bahwa setiap industri memiliki masanya masing-masing. Hal tersebut pun menajdi momentum yang tepat bagi MNC Animation beralih ke teknologi mutakhir. 

"Arahan Pak Hary ke depannya kita juga akan membawa animasi ini ke teknologi yang lebih canggih lagi, AI. Jadi kita tahu bahwa segala sesuatu itu ada masanya, ada masa kita tradisional, ada masanya kita masuk ke teknologi yang baru," kata Liliana. 

