Erin Wartia: Tuduhan Saya Mencekik, Menendang, hingga Memukul, Saya Punya Faktanya Semua!

JAKARTA - Mantan istri Andre Taulany, Erin Wartia kembali buka suara soal tuduhan penganiayaan terhadap eks ART bernama Herawati. Dalam konferensi pers yang digelar di wilayah Jakarta Pusat pada Rabu (20/5/2026) malam, Erin bersama tim kuasa hukumnya menegaskan telah melaporkan balik Hera atas dugaan fitnah, pencemaran nama baik, hingga pelanggaran Undang-Undang ITE.

Kuasa hukum Erin, Stivany Agusia mengatakan kliennya merasa dirugikan karena opini publik sudah terbentuk lewat unggahan media sosial. Kliennya merasa difitnah seolah penganiayaan itu benar-benar terjadi.

“Saudari Hera ini sudah mem-framing sedemikian rupa, membentuk opini publik bahwa seolah-olah memang penganiayaan itu terjadi dan dilakukan oleh Ibu Erin,” ujar kuasa hukum Erin, Rabu (20/5/2026) malam.

Menurut pihak Erin, hingga saat ini belum ada proses hukum yang membuktikan adanya penganiayaan seperti yang dituduhkan. Bahkan Erin juga belum menerima panggilan polisi terkait tuduhan tersebut.

“Klien kami Ibu Erin itu belum ada pemanggilan dari polisi untuk menindaklanjuti laporan dari saudari Hera,” lanjutnya.