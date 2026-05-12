Lagu Kemenangan Indonesian Idol XIV Siap Dirilis, Ditulis Mahalini hingga Andi Rianto

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |21:01 WIB
JAKARTA - Dua grand finalis Indonesian Idol XIV, Niki Becker dan Celyna Grace menjalani sesi pemotretan untuk lagu kemenangan Indonesian Idol di Studio White Luxe, Pluit, Jakarta Utara pada Selasa (12/5/2026). Sesi photoshoot ini juga diikuti oleh Rio Lahskart, yang tereliminasi dan keluar sebagai juara 3 pada Senin (11/5/2026) malam.

Adapun lagu kemenangan untuk grand finalis Indonesian Idol XIV ini melibatkan musisi sekaligus komposer Andi Rianto. Dalam kesempatan itu terungkap lagu kemenangan Indonesian Idol XIV akan hadir dalam dua versi berbeda, yakni versi Niki dan versi Celyna. 

Sementara untuk versi Rio juga tetap akan dirilis. Namun disebut bahwa waktunya perilisannya akan berbeda dengan dua grand finalis, Celyna dan Niki.

Judul dari lagi kemenangan ini juga masih dirahasiakan. Kendati demikian, karya tersebut dipastikan akan pertama kali dibawakan di panggung grand final Indonesian Idol XIV pada Senin (18/5/2026) mendatang.

Tak lama setelahnya, lagu kemenangan itu juga akan resmi dirilis di berbagai digital streaming platform pada Senin (25/5/2026) lengkap dengan lirik videonya. Menariknya, lagu tersebut juga digarap oleh sederet nama besar industri musik Indonesia. 

Penulisan lirik melibatkan Mahalini, Happy Andromeda, Giant, serta Andi Rianto sendiri. Sementara aransemen musik dan komposisi ditangani langsung oleh Andi Rianto.

Untuk memaksimalkan kualitas vokal para finalis, proses pengarahan vokal juga melibatkan Barsena Besthandi, Irvan Natadiningrat, dan Meltho Goncalves sebagai vocal director. Kehadiran lagu kemenangan ini pun semakin menambah antusiasme penggemar jelang malam grand final Indonesian Idol XIV pekan depan.
 

(kha)

