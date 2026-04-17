Selebgram Ratu Aulia Kini Jadi Lebih Kalem dan Estetis, Netizen Bertanya-tanya

JAKARTA - Kreator konten digital dan Selebgram Ratu Aulia kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah unggahan terbarunya menunjukkan perubahan arah visual dan konsep yang cukup signifikan. Dikenal luas sebagai dancer TikTok yang kerap muncul di halaman For You Page (FYP) dengan berbagai dance challenge viral, kini Ratu tampil dengan pendekatan konten yang lebih clean, estetis, dan cenderung misterius.

Transformasi ini memicu rasa penasaran di kalangan penggemar. Dalam beberapa minggu terakhir, netizen aktif mendiskusikan kemungkinan adanya “secret project” yang tengah dipersiapkan oleh Ratu. Spekulasi tersebut semakin menguat setelah Ratu beberapa kali menyampaikan keinginannya untuk menciptakan sesuatu yang dapat membantu perempuan merasa lebih percaya diri.

Perhatian publik kemudian mengarah pada satu indikasi yang dianggap paling kuat, yaitu kemunculan elemen fragrance dalam beberapa konten terbarunya. Ratu terlihat mulai membahas personal scent, aroma, hingga visual estetika yang identik dengan industri parfum. Hal ini mendorong munculnya dugaan bahwa ia tengah menyiapkan peluncuran produk parfum miliknya sendiri.

Jika spekulasi ini terbukti benar, langkah tersebut dinilai sebagai ekspansi strategis bagi Ratu Aulia. Industri fragrance dikenal memiliki karakter yang sangat kuat dalam hal konsep, storytelling, serta identitas brand. Dengan gaya visual yang kini lebih refined dan estetis, banyak pihak menilai bahwa positioning tersebut selaras dengan pendekatan branding dalam dunia parfum modern.

Di sisi lain, diskusi netizen juga berkembang ke arah kemungkinan kolaborasi dengan brand parfum lokal. Beberapa nama seperti HMNS, Saff & Co, Mykonos, hingga Velixir kerap disebut dalam berbagai percakapan di media sosial. Keempat brand tersebut memang dikenal aktif berkolaborasi dengan kreator digital dan memiliki positioning yang kuat di pasar fragrance lokal. Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ratu Aulia maupun brand terkait.