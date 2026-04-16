Ammar Zoni Gelisah Jelang Vonis Kasus Dugaan Peredaran Narkoba dalam Rutan

JAKARTA - Aktor Ammar Zoni tak mampu menyembunyikan kegelisahannya menjelang sidang putusan kasus peredaran narkoba dalam Runah Tahanan (Rutan).

Mantan suami Irish Bella itu bahkan mengaku sulit tidur lantaran memikirkan nasibnya yang dituntut selama 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Ya karena ini kan sudah detik-detik terakhir putusan. Banyak kurang tidur juga, terus banyak berdoa juga," ujar Ammar Zoni usai sidang agenda duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini, Kamis (16/4/2026).

Ketakutan terbesar Ammar bukan hanya soal lamanya hukuman, melainkan ancaman dipindahkan ke penjara super ketat di Indonesia, Nusa Kambangan.

Hal ini membuatnya memberanikan diri untuk memohon atensi dari Presiden hingga Menteri Hukum dan HAM.

"Saya berharap agar Bapak Menteri dan Bapak Presiden mungkin bisa menjadi atensi tersendiri untuk bisa memilah kalau saya bukan seorang napi dengan risiko tinggi (high risk)," ucap Ammar penuh harap.