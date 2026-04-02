5 Rekomendasi Series Perempuan Tangguh di VISION+, Dibintangi Cinta Laura hingga Zulfa Maharani

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |17:01 WIB
5 Rekomendasi Series Perempuan Tangguh di VISION+, Dibintangi Cinta Laura hingga Zulfa Maharani
JAKARTA - Kisah tentang perempuan tangguh selalu menarik untuk diikuti. Mulai dari perjuangan bangkit dari masa lalu, mengejar mimpi, hingga membuktikan kemampuan diri di tengah berbagai tantangan hidup. Lewat berbagai tayangan series VISION+ Originals, VISION+ menghadirkan deretan series tentang perempuan tangguh yang penuh emosi, aksi, dan perjuangan hidup. Nonton deretan seriesnya dengan klik link di sini. 

Jika kamu sedang mencari rekomendasi series VISION+ yang inspiratif, deretan tontonan berikut bisa menjadi pilihan menarik untuk streaming di VISION+. 

1. Angel 

Series Angel menceritakan perjalanan hidup seorang perempuan muda yang sedang mencari jati dirinya. Di usia 20 tahun, Angel mulai menghadapi berbagai kenyataan hidup yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Perjalanannya dipenuhi berbagai lika-liku, mulai dari mempertanyakan apa yang sebenarnya ia inginkan, memahami apa yang ia butuhkan, hingga mencari arah masa depan yang ingin ia tuju. Di tengah kehidupan abad ke-21 yang serba cepat dan penuh tekanan, Angel belajar tentang arti mimpi, keberanian, dan keteguhan untuk terus melangkah. 

2. Dendam 

Series aksi Dendam yang dibintangi Cinta Laura dan Arya Vasco menghadirkan cerita penuh ketegangan tentang perjuangan seorang perempuan melawan kejahatan. Kisahnya mengikuti perjalanan Renata, seorang polisi berpangkat tinggi yang hidupnya berubah setelah kematian tragis ayah dan kakaknya dalam sebuah pembunuhan misterius. Demi mengungkap kebenaran, Renata menyusup ke dalam sindikat kejahatan District 8. Untuk mendekati dalang di balik semuanya, Renata bahkan harus terjun ke arena pertarungan MMA. Di tengah dunia yang penuh bahaya, ia perlahan mengungkap jaringan kejahatan besar sambil mempertaruhkan nyawanya sendiri. 

3. Montir Cantik 

Series Montir Cantik menghadirkan kisah inspiratif tentang perempuan yang berani menembus stereotip. Indah, seorang mahasiswi jurusan manajemen, memiliki kecintaan besar pada dunia otomotif. Namun, ayahnya yang memiliki trauma masa lalu terhadap dunia balap dan mobil merasa khawatir dengan pilihan Indah. Meski begitu, Indah tetap berusaha membuktikan bahwa passion-nya di dunia otomotif bukan sekadar hobi. Dengan tekad kuat, ia ingin menunjukkan bahwa perempuan juga mampu menjadi montir profesional dan sukses di bidang yang selama ini identik dengan laki-laki. 

4. Candy Caddy 

