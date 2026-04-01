Sinopsis Microdrama VISION+ Target Terakhir: Mantan Pembunuh yang Terjebak Cinta

JAKARTA - VISION+ menghadirkan berbagai pilihan microdrama yang bisa ditonton dengan durasi singkat namun tetap seru. Salah satu judul yang bisa kamu tonton adalah Target Terakhir, drama dengan cerita aksi dan romansa yang penuh konflik. Klik di sini untuk nonton keseruannya di VISION+.

Microdrama biasanya memiliki episode yang singkat sehingga cocok ditonton saat waktu luang. Meski durasinya pendek, ceritanya tetap fokus pada konflik utama sehingga penonton bisa langsung mengikuti alur cerita tanpa harus menunggu terlalu lama. Berikut sinopsis singkat dari microdrama Target Terakhir.

Sinopsis Microdrama Target Terakhir Microdrama Target Terakhir menceritakan tentang seorang mantan pembunuh bayaran yang berusaha meninggalkan masa lalunya, ia bernama Kai. Setelah lama hidup di dunia gelap, Kai ingin memulai hidup baru dan menebus masalah di masa lalunya. Di tengah usahanya untuk berubah, Kai bertemu dengan Lisa.

Hubungan mereka berkembang hingga akhirnya saling jatuh cinta. Namun ternyata hubungan tersebut tidak sesederhana yang mereka kira. Lisa adalah putri dari Direktur Hartono, salah satu orang yang memiliki kaitan dengan masa lalu Kai. Hal ini membuat hubungan mereka mulai dipenuhi konflik ketika berbagai rahasia lama perlahan terungkap.

Masalah semakin rumit ketika ancaman mulai muncul dan berubah menjadi rencana pembunuhan. Situasi ini memaksa Kai kembali berhadapan dengan masa lalu yang selama ini ia coba tinggalkan. Di titik tersebut, Kai harus mengambil keputusan besar: melarikan diri dari semua masalah atau menghadapi masa lalunya demi melindungi Lisa.

Bagi kamu yang menyukai cerita aksi dengan konflik hubungan yang intens, Target Terakhir bisa menjadi pilihan tontonan menarik. Alur ceritanya cepat dan setiap episode selalu bikin penasaran. Microdrama "Target Terakhir" bisa kamu tonton secara streaming di VISION+.



(kha)

