Rekomendasi Tontonan Seru VISION+ untuk Temani Akhir Ramadan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |11:30 WIB
JAKARTA - Memasuki minggu-minggu terakhir Ramadan, suasana biasanya terasa semakin hangat. Ada yang mulai menikmati libur, ada juga yang memanfaatkan waktu untuk kumpul bersama keluarga di rumah. 

Momen seperti ini tentu paling pas ditemani tontonan yang seru dan bisa dinikmati bareng orang-orang terdekat. VISION+ menghadirkan berbagai tayangan menarik yang cocok untuk menemani waktu santai selama Ramadan. 

Mulai dari animasi favorit anak-anak, series keluarga, hingga cerita yang penuh makna. Berikut beberapa rekomendasi tontonan yang cocok untuk menemani akhir Ramadan bersama keluarga.

KIKO

Bagi yang ingin tontonan ringan dan penuh petualangan, Kiko bisa jadi pilihan seru. Serial animasi ini mengikuti kisah Kiko dan teman-temannya yang selalu menghadapi berbagai petualangan menarik. Ceritanya ringan, penuh nilai persahabatan, dan cocok ditonton bersama anak-anak saat ngabuburit atau setelah berbuka.

Upin & Ipin

Si kembar favorit ini selalu berhasil menghadirkan cerita sederhana yang hangat dan menghibur. Lewat keseharian Upin dan Ipin bersama teman-temannya, penonton diajak melihat berbagai cerita persahabatan, keluarga, dan kebersamaan yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Arab Maklum

Bagi yang ingin tontonan komedi keluarga, Arab Maklum menghadirkan cerita kehidupan keluarga keturunan Arab di Indonesia dengan berbagai kejadian lucu yang sering terjadi dalam keseharian mereka. Aba berusaha mempertahankan tradisi Arab dalam keluarganya, sambil tetap menjalani kehidupan dan bekerja di tengah era modernisasi.

Arab Maklum 2

Keseruan keluarga Arab Maklum berlanjut di musim keduanya. Konflik sehari-hari yang dibalut dengan humor khas membuat series ini tetap seru untuk diikuti. Di season kedua, Keluarga Arab jalan-jalan ke Bali. Ceritanya sederhana, tapi sering menghadirkan momen yang bikin penonton tertawa.

Catatan Akhir Sekolah The Series

