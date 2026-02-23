Ramadan Penuh Cahaya dan Doa: Hafiz Indonesia 2026 Hadir dengan Kisah Anak-Anak Penghafal Al-Qur’an

JAKARTA - Program religi favorit keluarga, Hafiz Indonesia, kembali hadir menemani bulan suci Ramadan dengan kisah-kisah inspiratif dari anak-anak penghafal Al-Qur’an terbaik dari seluruh Indonesia. Tahun ini, tayangan yang selalu dinanti pemirsa ini menghadirkan suasana yang lebih hangat, penuh haru, sekaligus membanggakan.

Acara ini masih dipandu oleh host yang sudah sangat melekat dengan program ini, Irfan Hakim, yang kembali membawa nuansa akrab dan penuh semangat seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Di kursi dewan juri, tahun ini hadir kombinasi ulama, pendakwah, dan tokoh inspiratif, yaitu Slamet Ibnu Syam, Munawir Ngacir, Muzammil Hasballah, Taufiqurrahman, Dennis Lim, Mamah Dedeh, Syekh Riyadh, serta Nabila Abdul Rahim. Kehadiran banyak juri baru membuat penilaian tahun ini terasa semakin beragam dan menarik.

Program Hafiz Indonesia bukan hanya menjadi ajang kompetisi hafalan Al-Qur’an, tetapi juga ruang pembelajaran tentang ketulusan, kesabaran, dan cinta anak-anak terhadap Kalam Ilahi. Melalui setiap lantunan ayat yang dibacakan, pemirsa diajak merenungi makna kehidupan, perjuangan keluarga, serta peran penting orang tua dalam menanamkan nilai-nilai keislaman sejak usia dini.

Tidak hanya itu, Hafiz Indonesia 2026 juga menghadirkan mentor dari para lulusan terbaik yang pernah tampil di panggung ini, yaitu Arim (Terbaik 4 – 2019), Humaira (Terbaik 2 – 2019), Ahmad (Terbaik 4 – 2020), serta Akil (Terbaik 1 – 2023). Para mentor ini akan membimbing adik-adik peserta agar semakin percaya diri dan terus berkembang dalam menunjukkan kemampuan hafalan mereka.

Sejumlah bintang tamu spesial juga akan memeriahkan acara, di antaranya Angelina Sondakh, Chikita Fawzy, Ruben Onsu, serta Yunda Faisyah. Selain itu hadir pula alumni inspiratif seperti Kamil yang dijuluki sebagai “Google Al-Qur’an”, Lukman, Kautsar, serta Aisyah yang viral hingga dikenal di tingkat internasional.

Tahun ini, sebanyak 30 peserta terbaik yang telah lolos audisi hadir dari berbagai penjuru Nusantara. Anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun ini memiliki kemampuan luar biasa dalam menghafal Al-Qur’an. Masing-masing membawa cerita unik, ada yang memiliki keterbatasan, namun justru menunjukkan kelebihan yang luar biasa dan semangat yang menginspirasi banyak orang.