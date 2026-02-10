Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Umumkan Kehamilan Anak Pertama

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |18:56 WIB
JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan aktor Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon. Tak lama lagi, mereka akan dikaruniai anak pertama. 

Momen tersebut begitu spesial karena pengumuman kehamilan dilakukan tepat di hari perayaan ulang tahun pernikahan pertama. 

Mereka secara resmi mengumumkan bahwa akan segera menyambut kehadiran anak pertama. 

Dalam unggahan foto di Imstagram, Shenina tampak memamerkan baby bump-nya, sementara Angga menatapnya dengan penuh cinta. 

Angga pun menuliskan pesan menyentuh dan menilai kehamilan ini sebagai keajaiban serta pelengkap kebahagiaan mereka. 

"Anniversary pernikahan pertama kami terasa lebih lengkap, karena ada keajaiban yang datang melengkapi. Alhamdulillah Tuhan menitipkan hadiah terindah di antara kami," tulis Angga dikutip dari instagram @angga, pada Selasa (10/2/2026). 

Diketerangan unggahannya, Angga juga menyapa sang calon buah hati secara langsung. 

1 2
