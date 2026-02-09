Baim Wong Bantah Operasi Plastik di Korea: Itu Steam Cell Bro!

JAKARTA - Aktor dan sutradara Baim Wong akhirnya angkat bicara setelah dirnya diisukan melakukan operasi plastik (oplas) di Korea beberapa waktu lalu.

Dalam sebuah wawancara di kawasan Pantai Indah Kapuk, mantan suami Paula Verhoeven ini membantah kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa kedatangannya di Korea Selatan untuk melakukan steam cell.

"Stem cell, bro. Bukan (operasi plastik) itu," kata Baim Wong baru-baru ini.

Baim menegaskan treatment itu dilakukan untuk perawatan, bukan untuk mengubah bentuk wajah. Selain itu, Baim juga ingin memulihkan cedera lama yang pernah dialaminya.

"Aku disuruh gini (ujung hidungnya dinaikin), sebenarnya kan ini (tulang hidung) agak patah tadinya. Cuma ya, sama dokter disuruh dibenerin tapi enggak mau gue," lanjutnya.