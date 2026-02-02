Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Papa Zola Tayang di Indonesia, Si Juki, Jumbo hingga Adit Sopo Jarwo Beri Sambutan Manis

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |20:21 WIB
Papa Zola The Movie
JAKARTA - Solidaritas dunia animasi di Asia Tenggara memang patut diacungi jempol. Setelah Jumbo mendapat sambutan hangat di berbagai negara, kini gilira Papa Zola The Movie yang tengah tayang di bioskop mendapat sambutan manis dari banyak animator.

Tokoh animasi yang ikonik seperti Si Juki, Jumbo hingga Adit Sopo Jarwo kompak memberikan dukungan moril kepada penayangan Papa Zola The Movie. Melalui unggahan di media sosial, para animator menyuarakan apresiasi kepada Papa Zola The Movie, sekaligus mengajak masyarakat untuk mendukung animasi lokal dan regional.

Tak sekadar dukungan biasa, para karakter animasi tersebut juga menggaungkan pesan “Dukung #animaSEA Terus Maju”. Kampanye ini menjadi simbol semangat bersama untuk mendorong industri animasi Asia Tenggara agar semakin berkembang dan mampu bersaing di level global.

Kolaborasi lintas semesta animasi ini menjadi bukti kuatnya solidaritas kreator dan karakter animasi dalam membangun ekosistem hiburan yang sehat. Apalagi, Papa Zola The Movie hadir dengan cerita yang sarat nilai keluarga serta pesan positif yang relevan untuk semua usia.

Dengan dukungan dari karakter animasi yang telah lekat di hati masyarakat, film ini diharapkan mampu menjangkau penonton lebih luas sekaligus membuka jalan bagi animasi Asia Tenggara untuk semakin diperhitungkan di kancah internasional.

Papa Zola dikenal sebagai karakter ayah yang hangat, jenaka, namun penuh tanggung jawab. Sosok ini pertama kali diperkenalkan melalui serial animasi yang mengangkat kisah keseharian keluarga dengan sentuhan humor ringan dan pesan moral yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Karakter Papa Zola merepresentasikan figur orang tua yang berusaha seimbang antara pekerjaan, keluarga, serta perannya sebagai kepala rumah tangga.

Halaman:
1 2
