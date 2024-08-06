Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lula Lahfah Kembali Minta Maaf, Tegaskan Tak Ngepods di Dalam Masjid saat Umrah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |15:35 WIB
Lula Lahfah Kembali Minta Maaf, Tegaskan Tak Ngepods di Dalam Masjid saat Umrah
Lula Lahfah Kembali Minta Maaf, Tegaskan Tak Ngepods di Dalam Masjid saat Umrah (Foto: Instagram/lulalahfah)
A
A
A

JAKARTA - Lula Lahfah masih jadi perbincangan lantaran aksi mengisap rokok elektrik saat menjalankan ibadah umrah. Tak ingin hal tersebut terus-menerus diperbincangkan, gadis 25 tahun ini pun segera mengklarifikasi masalah tersebut dan meminta maaf atas perbuatannya.


Baru-baru ini, Lula juga membuat klarifikasi bersama teman-teman selebgramnya sekaligus meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Lula pun kembali menegaskan dirinya tidak menghisap rokok elektrik tersebut di dalam masjid meski sedang menjalankan ibadah umrah.

“Itu ruh kejadiannya aku sama Risya lagi jalan-jalan mau beli yoghurt di Madinah. Nggak (ngepods di dalam masjid) jadi itu kejadiannya di jalanan di ruko-ruko yang banyak toko-toko gitu,” ucap Lula dalam video di akun Instagram-nya, @lulalahfah.

Lula Lahfah Kembali Minta Maaf, Tegaskan Tak Ngepods di Dalam Masjid saat Umrah (Foto: Instagram/lulalahfah)


Lula dan sahabatnya, Risya, menjelaskan mereka tak tahu soal etika untuk tidak menghisap rokok elektrik di Tanah Suci. Saat mereka ditegur oleh anak kecil yang menyebutnya haram, Lula pun tak sadar bahwa yang menjadi permasalahan adalah pods atau rokok elektrik tersebut.

“Ternyata bukan kita yang dikatain melainkan si pods itu. Makanya ya emang bodo banget sih aku bikin video ketawa-tawa kayak gitu,” tambah Lula.


Akibat kejadian itu, Lula pun juga mendapatkan nasehat dari rekan-rekannya yang juga ikut dalam perjalanan umrah ini.

Lebih lanjut, Lula Lahfah pun kembali menyampaikan permohonan maafnya dan menjadikan momen ini pelajaran untuk dirinya. Apalagi, ini merupakan momen perdana dirinya menjalankan ibadah umrah.

 

