Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hadir di Polda Metro Jaya, Doktif Desak Penyidik Tahan Richard Lee

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |19:15 WIB
Hadir di Polda Metro Jaya, Doktif Desak Penyidik Tahan Richard Lee
Doktif di Polda Metro Jaya (Foto: IMG/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Dokter Amira Farahnaz alias Dokter Detektif (Doktif) tiba di Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya pada Rabu (7/1/2026) sore.

Ia mengaku kedatangannya hari ini untuk mengawal pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran hak konsumen yang tengah dijalani Richard Lee selaku tersangka.

"Doktif ingin memantau, ya. Di sini Doktif ingin memantau, Doktif ingin mengawal kasus ini," kata Doktif di Polda Metro Jaya hari ini.

Doktif kemudian mendesak agar pihak penyidik untuk segera menahan Richard Lee atas kasus yang menjeratnya.

Doktif juga menyinggung kasus hukum yang menjerat sahabatnya, Nikita Mirzani. Menurutnya, keadilan kasus ini harus ditegakkan seperti halnya dengan masalah yang menjerat sang sahabat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/338/3194094//dj_donny-zCLO_large.jpg
DJ Donny Diteror, Polisi Dalami Alat Bukti dan Periksa 5 Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/33/3194038//dokter_detektif_saat_bersaksi_di_sidang_nikita_mirzani-8c7C_large.jpg
Richard Lee Jadi Tersangka, Doktif Bersumpah Tak Keluar Uang untuk Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/33/3193971//doktif-BAsp_large.jpg
Mediasi Gagal, Doktif Segera Diperiksa sebagai Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik Richard Lee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/33/3193854//richard_lee-7pd3_large.jpg
Polisi Jadwalkan Mediasi Antara Doktif dan Richard Lee di Polres Metro Jaksel Hari Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193824//polda_metro_jaya-M4CH_large.jpg
Polisi Usut 4 Akun Medsos Tuding SBY Dalang Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/33/3193810//richard_lee-Uyp2_large.jpg
Richard Lee Resmi Jadi Tersangka Laporan Doktif, Bakal Diperiksa Besok
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement