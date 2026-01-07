Hadir di Polda Metro Jaya, Doktif Desak Penyidik Tahan Richard Lee

JAKARTA - Dokter Amira Farahnaz alias Dokter Detektif (Doktif) tiba di Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya pada Rabu (7/1/2026) sore.

Ia mengaku kedatangannya hari ini untuk mengawal pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran hak konsumen yang tengah dijalani Richard Lee selaku tersangka.

"Doktif ingin memantau, ya. Di sini Doktif ingin memantau, Doktif ingin mengawal kasus ini," kata Doktif di Polda Metro Jaya hari ini.

Doktif kemudian mendesak agar pihak penyidik untuk segera menahan Richard Lee atas kasus yang menjeratnya.

Doktif juga menyinggung kasus hukum yang menjerat sahabatnya, Nikita Mirzani. Menurutnya, keadilan kasus ini harus ditegakkan seperti halnya dengan masalah yang menjerat sang sahabat.