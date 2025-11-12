Libatkan Kemen Ekraf, IMA 2025 Hadirkan Kategori Sinergi Suara Awards

JAKARTA - Indonesian Music Awards (IMA) 2025 hadir dengan beberapa kategori baru, salah satunya Sinergi Suara Awards. Kategori ini diinisiasi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai ajang penghargaan bagi pelaku industri musik dari berbagai daerah.

Dalam konferensi pers IMA 2025 pada Rabu (12/11/2025), Agustini Rahayu selaku Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, memaparkan tujuan dari kategori tersebut.

Menurutnya, kehadiran kategori ini di IMA 2025 bisa menjadi kurasi bagi talenta pelaku industri musik pada level berikutnya.

"Ini adalah salau satu program yang diperuntukan mencari talenta kreatif atau skill up dari talenta-talenta yang sebelumnya sudah dijaring oleh teman-teman IMA maupun Indonesian Idol misalnya, agar akses distribusi dan komersialnya makin terbuka lebar," terang Agustini Rahayu.

"Tahun ini kita mencari talenta itu di lima kota, mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi," sambungnya.