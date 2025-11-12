Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Libatkan Kemen Ekraf, IMA 2025 Hadirkan Kategori Sinergi Suara Awards

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |23:01 WIB
Libatkan Kemen Ekraf, IMA 2025 Hadirkan Kategori Sinergi Suara Awards
IMA 2025
A
A
A

JAKARTA - Indonesian Music Awards (IMA) 2025 hadir dengan beberapa kategori baru, salah satunya Sinergi Suara Awards. Kategori ini diinisiasi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai ajang penghargaan bagi pelaku industri musik dari berbagai daerah. 

Dalam konferensi pers IMA 2025 pada Rabu (12/11/2025), Agustini Rahayu selaku Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, memaparkan tujuan dari kategori tersebut.

Menurutnya, kehadiran kategori ini di IMA 2025 bisa menjadi kurasi bagi talenta pelaku industri musik pada level berikutnya.

"Ini adalah salau satu program yang diperuntukan mencari talenta kreatif atau skill up dari talenta-talenta yang sebelumnya sudah dijaring oleh teman-teman IMA maupun Indonesian Idol misalnya, agar akses distribusi dan komersialnya makin terbuka lebar," terang Agustini Rahayu. 

"Tahun ini kita mencari talenta itu di lima kota, mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi," sambungnya. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/205/3184198//for_revenge-Xt75_large.jpg
Masuk Nominasi Bergengsi, For Revenge Siapkan Kejutan di Akhir Tahun: Album Baru?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/598/3183170//konferensi_pers_ima_2025-gH4P_large.JPG
Hadir dengan Kategori Baru, IMA 2025 Beri Apresiasi ke Festival Musik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/12/3092346//langit_musik-LfKb_large.jpg
Langitku Sukses Buka Jalan bagi Musisi Indie untuk Bersinar di IMA 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/12/3090921//ima_award-IwtL_large.jpg
Nuon dan RCTI Sukses Gelar Puncak Indonesian Music Awards 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/598/3089137//ima_2024-9vJO_large.jpg
Lesti Kejora, Juicy Luicy hingga Nadhif Basalamah Akan Memeriahkan Malam Puncak Indonesian Music Awards 2024
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement