Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Hadir dengan Kategori Baru, IMA 2025 Beri Apresiasi ke Festival Musik Indonesia

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |22:03 WIB
Hadir dengan Kategori Baru, IMA 2025 Beri Apresiasi ke Festival Musik Indonesia
Konferensi Pers IMA 2025
A
A
A

JAKARTA - Indonesian Music Awards (IMA) 2025 siap memberi penghargaan terhadap ratusan musisi dan pelaku seni di industri musik Tanah Air. Malam puncak IMA 2025 akan digelar melalui siaran langsung dari studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada 18 Desember 2025.

Melalui konferensi persnya pada Rabu (12/11/2025), Dini Putri selaku Chief Programming Officer RCTI, menyebut IMA tahun ini melibatkan Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) dalam mengapresiasi pelaku seni di industri musik Indonesia. 

"Tujuan kami bikin ini di luar dari apresiasi, memang pengin bikin sesuatu yang terasa banget, local streamingnya itu bagaimana, karena kan sekarang streaming itu ada banyak sekali," kata Dini Putri.

Dini menjelaskan mayoritas musisi yang masuk di 16 kategori IMA 2025 merupakan musisi pendatang baru yang memiliki talenta serta bakat luar biasa. 

"Dengan adanya Indonesian Music Awards ini kita berharap ada semakin banyak lagi nama-nama yang seolah-olah nama baru padahal nama-nama yang sudah berkecimpung didunia musik tapi belum kelihatan," jelasnya. 

"Bahkan sekarang ada kategori baru juga yang akan dimunculkan untuk menunjukan dimana Indonesian Music Awards itu akan terus berevolusi melihat bagaimana industrinya, melihat apa yang disukai masyarakat umum," sambungnya. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/205/3184851//kpop_demon_hunter-JogA_large.jpg
Heboh Lagu K-Pop Demon Hunters Dilarang Dinyanyikan di Sekolah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/205/3184859//happy_asmara_di_anugerah_penggerak_nasional-ayjq_large.JPG
Happy Asmara Buka Acara Anugerah Penggerak Nusantara 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/205/3184619//peter_holly-tE0V_large.PNG
Lagu Sajak Rindu: Ungkapan Hati Peter Holly untuk yang Telah Pergi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/205/3184605//for_revenge-Qhvf_large.jpg
Lewat Lagu Penyangkalan, For Revenge Sabet AMI Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/205/3184198//for_revenge-Xt75_large.jpg
Masuk Nominasi Bergengsi, For Revenge Siapkan Kejutan di Akhir Tahun: Album Baru?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/205/3183956//pianis_rama-f1p4_large.JPG
Pianis Cilik Parama Hansa Abhipraya Siap Wakili Indonesia di Ajang Musik Internasional
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement