Hadir dengan Kategori Baru, IMA 2025 Beri Apresiasi ke Festival Musik Indonesia

JAKARTA - Indonesian Music Awards (IMA) 2025 siap memberi penghargaan terhadap ratusan musisi dan pelaku seni di industri musik Tanah Air. Malam puncak IMA 2025 akan digelar melalui siaran langsung dari studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada 18 Desember 2025.

Melalui konferensi persnya pada Rabu (12/11/2025), Dini Putri selaku Chief Programming Officer RCTI, menyebut IMA tahun ini melibatkan Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) dalam mengapresiasi pelaku seni di industri musik Indonesia.

"Tujuan kami bikin ini di luar dari apresiasi, memang pengin bikin sesuatu yang terasa banget, local streamingnya itu bagaimana, karena kan sekarang streaming itu ada banyak sekali," kata Dini Putri.

Dini menjelaskan mayoritas musisi yang masuk di 16 kategori IMA 2025 merupakan musisi pendatang baru yang memiliki talenta serta bakat luar biasa.

"Dengan adanya Indonesian Music Awards ini kita berharap ada semakin banyak lagi nama-nama yang seolah-olah nama baru padahal nama-nama yang sudah berkecimpung didunia musik tapi belum kelihatan," jelasnya.

"Bahkan sekarang ada kategori baru juga yang akan dimunculkan untuk menunjukan dimana Indonesian Music Awards itu akan terus berevolusi melihat bagaimana industrinya, melihat apa yang disukai masyarakat umum," sambungnya.