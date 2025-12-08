Dhini Aminarti Lebih Emosional saat Beradu Akting dengan Suami

JAKARTA — Aktris Dhini Aminarti mengungkapkan pengalaman emosional saat beradu akting dengan sang suami, Dimas Seto.

Menurut Dhini, kedekatan personal mereka membantu memperdalam eksplorasi karakter Dania. Hal itu diungkapkan Dhini saat Press Conference Film Mengejar Restu yang resmi tayang di bioskop 11 Desember 2025.

“Enaknya syuting sama pasangan, kami bisa bedah skenario bareng. Aku sering nanya mas Dimas, dan mas Dimas pun memberi masukan, terutama soal ekspresi emosional. Dari situlah muncul berbagai ragam ekspresi Dania saat menangis, baik ketika ia bahagia maupun saat terluka,” ujar Dhini di XXI Epicentrum Kuningan Jakarta.

Menurutnya, bekerja satu frame dengan pasangan hidup justru memperkaya proses kreatif. “Kami bisa mengolah rasa dan emosi bersama,” tambahnya.

Mengejar Restu merupakan drama keluarga dari Bahagia Pictures yang menyoroti perjuangan cinta, pentingnya restu, dan keteguhan perempuan dalam menghadapi tekanan kehidupan. Film ini mengajak penonton merenungkan arti restu sejati, tidak hanya dari orang lain, tetapi juga dari hati yang tulus.