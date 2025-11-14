Main Film Bareng Istri, Dimas Seto Ngaku Lebih Jujur dan Natural

JAKARTA — Artis Dimas Seto mengaku lebih nyaman dan natural saat beradu akting dengan sang istri, Dhini Aminarti, dalam sebuah film berjudul Mengejar Restu.

“Chemistry kami sebagai pasangan di dunia nyata membantu membangun dinamika Dania dan Faiz di film ini agar terasa jujur dan natural,” tuturnya.

Menurut Dimas, film ini bukan hanya kisah tentang hubungan suami-istri, melainkan juga tentang keluarga, keikhlasan, dan makna restu dalam kehidupan.

“Film ini saya dedikasikan juga untuk para perempuan kuat di luar sana. Nonton di bioskop mulai 11 Desember 2025 ya, dan rasakan sendiri emosinya,” ujarnya.



Sementara, bagi Dhini Aminarti, peran sebagai Dania dalam Mengejar Restu menjadi pengalaman yang sangat personal. Ia melihat Dania bukan sekadar karakter, melainkan cerminan banyak perempuan yang berjuang dalam diam dan tetap tegar meski hidup tak selalu mudah.



“Dania adalah potret nyata perempuan-perempuan tangguh di sekitar kita,” ujar Dhini. Melalui peran ini, ia belajar menyeimbangkan kasih seorang ibu dan keteguhan hati seorang perempuan yang dihadapkan pada pilihan sulit."



“Kekuatan perempuan sering kali lahir dari cinta yang diam dan keputusan yang tidak mudah. Saya berharap penonton dapat merasakan perjalanan Dania dan menemukan makna restu sejati saat menonton Mengejar Restu. Sebagai perempuan, kita perlu saling menguatkan, karena dukungan satu sama lain membuat setiap langkah terasa lebih ringan,” kata Dhini.

Rumah produksi Bahagia Pictures resmi meluncurkan trailer, poster utama, dan original soundtrack film terbarunya berjudul Mengejar Restu pada Kamis (13/11). Peluncuran ini menjadi bagian dari rangkaian promosi menjelang penayangan perdananya pada 11 Desember 2025 di seluruh bioskop Indonesia.