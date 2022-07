SEOUL - Aktor Park Hae Jin resmi bergabung dengan Artist Company, agensi yang didirikan aktor Jung Woo Sung dan Lee Jung Jae pada 2016. Kabar tersebut diumumkan agensi tersebut lewat keterangan resminya, pada 7 Juli 2022.

"Artist Company dengan senang hati menyambut Park Hae Jin bersama kami. Kami akan mendukung dia dalam berbagai kegiatannya, tak hanya di Korea Selatan, namun juga pasar global," ujarnya dikutip dari Soompi, Kamis (7/7/2022).

Park Hae Jin bergabung dengan Artist Company setelah meninggalkan agensi lamanya, Mountain Movement, pada Juni 2022. Sang aktor berada di bawah naungan agensi tersebut selama 12 tahun dan meninggalkannya dengan baik-baik.

Dengan begitu, maka aktor 39 tahun tersebut berada satu payung tak hanya dengan Jung Woo Sung dan Lee Jung Jae, namun juga sederet aktor populer lainnya, seperti Park So Dam, Go Ara, Esom, Ahn Sung Ki, Yum Jung Ah, dan P.O Block B.

Park Hae Jin memulai debutnya sebagai aktor lewat drama KBS 2TV, Famous Chil Princesses, pada 2006. Setelahnya, dia membintangi sederet drama populer lainnya, seperti My Love from the Star, Bad Guys, Doctor Stranger, hingga Cheese in the Trap.*

BACA JUGA: Park Hae Jin Jadi Pesulap dalam Drama From Now On, Showtime!

BACA JUGA: Ceraikan Sule, Nathalie Holscher Ungkap Pesan Haru untuk Ferdi: Bunda Sayang Kamu





(SIS)