SEOUL - Aktor Park Hae Jin resmi menjadi bintang utama drama From Now On, Showtime!. Dalam drama bergenre komedi romantis-investigasi itu, dia akan berperan sebagai Cha Cha Woong.

Dia adalah seorang pesulap dengan penampilan sangat dingin. Dengan kemampuan sulapnya, dia tampil di televisi dan memiliki panggung pertunjukan sendiri yang membuatnya menjadi salah satu pesulap ternama dunia.

Namun sebenarnya, Cha Cha Woong memiliki kemampuan melihat dan berinteraksi dengan hantu. Menariknya, tak seperti karakter pada umumnya Woong kerap kali memanipulasi dan memperalat para hantu untuk kepentingan pribadi.

Hingga akhirnya dia terjebak dalam insiden tak terduga di mana dia bertemu seorang polisi wanita dengan kekuatan gaib. Polisi ini kerap menggunakan kekuatannya untuk menyelesaikan berbagai kasus dengan bekerjasama dengan para hantu.

Saat ini, tim produksi From Now On, Showtime masih dalam tahap casting. Stasiun TV yang menyiarkan dan jadwal tayang pun masih dalam tahap diskusi. Jika proses casting rampung, maka Park Hae Jin akan memulai syuting pada Agustus 2021.*

Baca juga:

Baru Tayang, Drama Baru Park Haejin Sudah Tuai Kecaman Publik



(SIS)