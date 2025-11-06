Ketika Memed Si Anak Baik tapi Bikin Heboh, Entong Petualangan Baru di MNCTV

JAKARTA - Warung Mpok Fatimah sedang ramai ketika Entong menemukan uang yang terjatuh dan segera mengembalikannya kepada pemiliknya. Sikap itu membuat Entong dipuji banyak orang, sementara Memed yang berada di sana merasa iri karena dirinya tak pernah dianggap.

Ia mengadu pada Mamake, tapi Mamake justru menasihati: kalau ingin dihargai, lakukan kebaikan dengan hati. Sejak itu, Memed bertekad ingin dikenal sebagai “anak baik.”

Memed mulai banyak membantu orang. Ia menolong teman saat prakarya, membantu Paijo ketika bajajnya mogok, dan melakukan hal-hal yang menurutnya terlihat “baik.” Mamake sempat bangga, tapi ternyata niat baik Memed tidak selalu berakhir mulus dan sering menimbulkan masalah. Saat Memed mulai patah semangat, Entong mengajaknya ikut kerja bakti di masjid. Semangat Memed pun bangkit kembali.

Namun, di tengah kerja bakti, Memed malah sibuk mencari perhatian Ustad Somad. Perdebatan dengan Entong pun terjadi hingga tanpa sengaja mic masjid menyala. Seluruh warga mendengar ketika Memed mengaku bahwa ia berbuat baik karena ingin dipuji. Mamake yang mendengar itu langsung kesal dan memarahi Memed. Ia menegaskan bahwa kebaikan seharusnya tulus, bukan demi sorotan orang.

Tak lama kemudian, Memed menghadapi ujian baru. Ia menemukan dompet berisi uang dan sempat tergoda menggunakannya untuk jajan. Padahal, dompet itu ternyata milik Mamake sendiri. Saat akhirnya ketahuan, Mamake menghukum Memed tanpa uang jajan selama seminggu.